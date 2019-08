Johnson laat Brits parlement opschorten

Conservatief premier Boris Johnson is woensdagochtend naar Balmoral getrokken, het Schotse buitenverblijf van koningin Elizabeth, om er de Britse Queen te vragen het parlement te laten opschorten. Dat meldt de doorgaans zeer goed ingelichte BBC-journaliste Laura Kuenssberg en is bevestigd door Downing Street 10.

Buitenspel

De ingreep zet het pond andermaal onder grote druk . De facto zet Johnson het parlement buitenspel om een eventuele economisch desastreuze 'no deal'-brexit tegen te houden. Sinds hij vorige maand Theresa May opvolgde, heeft Johnson maar een boodschap: op 31 oktober verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, desnoods zonder akkoord.

De Britse oppositiepartijen, en flink wat gematigde Conservatieve partijgenoten van Johnson, gruwen echter van zo'n chaotische 'no deal'-brexit. Dinsdag spraken Labour-voorman Jeremy Corbyn en andere oppositieleiders af om straks de agenda van het parlement in handen te nemen en via wetgeving Johnson te dwingen af te zien van een harde brexit en eventueel zelfs de deadline nog eens uit te stellen.