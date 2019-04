Juncker: '12 april blijft deadline voor goedkeuring brexitdeal'

De voorzitter van de Europese Commissie waarschuwt Brits premier Theresa May dat een nieuw kort uitstel van de brexit uitgesloten is.

Het geduld van Europa met het Verenigd Koninkrijk lijkt zo stilaan helemaal op. Dat suggereren verklaringen van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

'12 april is de uiterste datum voor de goedkeuring van de brexitdeal door het Britse parlement', stelde de Luxemburger woensdagnamiddag tijdens een interventie in het Europees Parlement. 'Als het scheidingsakkoord tegen die dag niet het fiat gekregen heeft van de Britse parlementsleden, komt er geen nieuw kort uitstel van de brexit. We gaan de Europese verkiezingen en de werking van de Europese Unie niet in gevaar brengen.'

Voornemen May

Met die woorden reageerde Juncker op het voornemen van Brits premier Theresa May om opnieuw naar Brussel te trekken met het verzoek de scheidingsdatum een tweede keer te verschuiven. Aanvankelijk zouden de Britten de Europese familie op 29 maart verlaten.

Maar eind vorige maand stemden de 27 andere lidstaten van de Europese Unie ermee in May wat extra tijd te gunnen om alsnog een meerderheid van het Britse parlement ervan te overtuigen zich achter haar akkoord te scharen. De Europeanen schoven 12 april als nieuwe deadline naar voren.

De kans dat de Britse parlementsleden het tegen die dag eens raken over een deal, lijkt miniem. De afgelopen dagen verwezen ze zowel Mays scheidingsverdrag als een resem alternatieven naar de prullenmand.

Harde brexit

In een poging de impasse alsnog te doorbreken kwam May dinsdagavond na bijna acht uur crisisberaad met haar ministers met een nieuw plan op de proppen: ze zou de EU om een nieuw kort uitstel vragen zodat ze in tussentijd een akkoord zou kunnen onderhandelen met de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn. Woensdagnamiddag staat een eerste ontmoeting tussen May en Corbyn gepland.