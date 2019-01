Kan harde brexit nog vermeden worden?

Het brexitplan van de Britse premier Theresa May leed een verpletterende nederlaag in het Britse Lagerhuis. Wat zijn de opties nu?

Vanavond om 20 uur Belgische tijd stemt het Britse Lagerhuis over de toekomst van de Britse regering. U kan het verloop van de zitting hier live volgen. Meteen na de stemming gisteravond diende Labour-boegbeeld Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen in die de regering ten val kan brengen en de socialisten van Labour via nieuwe verkiezingen aan de macht kan brengen, zodat ze zelf een deal met Brussel kunnen onderhandelen.

Dat dat lukt, is weinig waarschijnlijk. Mays brexitdeal leed dan wel een verpletterende nederlaag, haar partijgenoten en de Noord-Ierse gedoogsteunpartner DUP lijken niet van plan haar af te vallen. Er zijn vijf opties.

Het VK tuimelt op 29 maart zonder deal uit de EU

Als er niets gebeurt, dondert het Verenigd Koninkrijk op 29 maart zonder pardon uit de Europese Unie. In dat ultieme nachtmerriescenario dat, behalve hardliners, niemand wil, komt er plotsklaps een harde grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en verloopt de wederzijdse handel voortaan volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Met andere woorden: er komen opnieuw importtarieven en grenscontroles. Er dreigen ellenlange wachtrijen aan de douane en grote onzekerheid op de financiƫle markten. Ook allerlei internationale akkoorden over voedselstandaarden en het gebruik van het luchtruim gelden dan niet langer, met nog meer chaos tot gevolg.

May onderhandelt een nieuwe deal

May en het Britse parlement hebben dus een belangrijke incentive om een alternatief te vinden. May moet maandag al een nieuw brexitplan aan het parlement voorleggen. Veel ruimte heeft ze niet, de Europese Unie gaf al aan dat een heronderhandeling niet aan de orde is en de kans dat een nieuw plan met alleen wat cosmetische ingrepen door het parlement geraakt, is klein.

May kan proberen om partijoverschrijdend naar een oplossing te zoeken, in plaats van tevergeefs haar versplinterde partij rond een brexitplan te verenigen. De kans is groot dat die onderhandelingen in een zachte brexit uitmonden. Een Noors scenario, waarbij het Verenigd Koninkrijk frictieloos handel blijft drijven met de EU, maar ook het EU-lidgeld blijft betalen en flink wat Europese regels blijft volgen, is wat de meeste oppositiepartijen, met Labour voorop, willen. May moet dan wel enkele zelfverklaarde 'rode lijnen' - over migratie en een eigen vrijhandelsbeleid - uitgommen.

Brexit wordt uitgesteld

In zo'n scenario wordt de deadline van 29 maart sowieso bijzonder krap. Het Verenigd Koninkrijk kan de EU vragen die te verlengen via artikel 50, dat de onderhandelingen regelt. Verschillende Europese leiders hebben al aangegeven die vraag te steunen, maar voor zo'n beslissing is unanimiteit nodig. Die lijkt enkel mogelijk als May met een duidelijk plan van aanpak komt en dat is er voorlopig dus niet.

Er komt een tweede referendum

May weigerde tot nu toe een tweede referendum uit te schrijven omdat de Britten hun stem al eens lieten horen. Ook in het parlement lijkt er voorlopig geen meerderheid voor, maar de bevolking zou een referendum wel genegen zijn.

Er stellen zich ook praktische problemen: een referendum organiseren duurt zeker een halfjaar. En welke vraag moeten de Britten dan precies beantwoorden? Drie keuzes - no deal, Mays deal of geen brexit - dreigen een nog meer versplinterd resultaat en land op te leveren. Hoe dan ook moet ook in dit scenario artikel 50 verlengd worden.

Het VK trekt de brexit in