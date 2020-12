‘Laat de Britten zelf maar op de blaren zitten’

De Belgische voedingsbedrijven en de autosector betalen bij een harde brexit samen driekwart van de nieuwe douanetarieven voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. ‘We kunnen niet anders dan die tarieven door te rekenen aan de Britse consument.’

Als op 1 januari een harde brexit intreedt, moeten Belgische bedrijven voor het eerst in decennia weer douaneheffingen betalen op hun export naar het VK. Op een uitvoer van 18 miljard euro - doorvoer niet meegerekend - gaat het om 935 miljoen euro aan nieuwe heffingen, berekende de federale overheidsdienst Economie.

Die handelsfactuur ligt niet alleen hoger dan vorige ramingen - door nieuwe Britse tarieven - ze wordt ook grotendeels gedragen door twee sectoren: de voeding en de vervoersindustrie. Voor de vaakst uitgevoerde auto’s en vrachtwagens die in België worden gemaakt, gelden vanaf 1 januari Britse invoerrechten van 10 procent. Dat betekent voor de sector 315 miljoen euro jaarlijkse meerkosten.

Volvo's nog voor de brexit het kanaal over

Voor de autofabriek van Volvo in Gent is het VK de belangrijkste exportmarkt, met vorig jaar 12 procent van de leveringen ofwel 24.400 uitgevoerde wagens. ‘Als daar douanetarieven op komen, is dat uiteraard geen goede zaak’, zegt woordvoerder Barbara Blomme. ‘We hopen dat er een werkbaar akkoord komt dat zo gunstig mogelijk is voor de autosector.’

We hebben dit jaar geanticipeerd door de auto’s die voor Groot-Brittannië bestemd zijn wat vooruit te trekken in de planning. Barbara Blomme Woordvoerder Volvo Car Gent

‘We hebben dit jaar geanticipeerd door de auto’s die voor Groot-Brittannië bestemd zijn wat vooruit te trekken in de planning’, zegt Blomme. ‘Het is niet de bedoeling dat klanten uit andere landen moeten wachten omdat de Britten voorrang krijgen, maar waar we kunnen, hebben we geschoven met de productieplanning.’

Ook voor de aanvoer van onderdelen kan een brexit gevolgen hebben. Volvo Gent heeft een tiental leveranciers in het VK die bijvoorbeeld buitenspiegels leveren of sierlijsten voor de Volvo XC40. Normaal komen die onderdelen precies op tijd aan, zodat ze meteen gemonteerd kunnen worden. Voor het VK heeft de fabriek nu een dag extra marge ingebouwd met een kleine voorraad als buffer voor als wachtrijen ontstaan aan de grens in Dover.

Frieten worden duurder voor Britten

Naast transport wordt ook de landbouw- en voedingsindustrie zwaar getroffen. Als de handelsstromen van de voorbije jaren niet wijzigen, betalen die bedrijven vanaf volgend jaar samen 383 miljoen euro extra, met de aardappelsector als grootste benadeelde.

Diepvriesfrieten zullen 14 procent duurder worden voor de Britten. Maar daar zijn we niet bang voor, omdat ze eigenlijk geen alternatief hebben. Carmen Wallaeys Manager leveringsketen Agristo

Bij de West-Vlaamse diepvriesfrietenproducent Agristo komt van de 600 miljoen euro omzet 30 procent uit het VK. ‘We zijn voorbereid in de mate van het mogelijke’, zegt Carmen Wallaeys, verantwoordelijke voor de leveringsketen. ‘We gaan de invoertarieven gewoon doorrekenen. Het betekent dat diepvriesfrieten ongeveer 14 procent duurder zullen worden. Maar daar zijn we niet bang voor, omdat de Britten eigenlijk geen alternatief hebben. Zeker op korte termijn zijn er in het VK niet voldoende producenten om een bedreiging voor ons te vormen. Door de prijsverhoging in het VK verwachten we niet meteen een volumedaling. Diepvriesfrieten zijn een relatief goedkoop basisproduct. Bovendien zal ook alle andere geïmporteerde voeding duurder worden.’

'We verliezen een enorm prijsvoordeel'

De chemische en de farma-industrie kijken volgend jaar aan tegen 47 miljoen euro extra exportheffingen. Ook voor tapijten, koperdraad en bepaalde vormen van plastic dreigen de heffingen een stevig verschil te maken. ‘We verwachten bij een no-deal een invoerheffing op onze producten van 5,5 tot 6 procent’, zegt Abram Op de Beeck, de Belgisch exportmanager van BASF, dat in Antwerpen een grote chemiefabriek heeft. ‘Die gaan we waarschijnlijk niet zomaar kunnen doorrekenen. Ik vermoed dat alle spelers in de keten een stukje op hun marge zullen moeten toegeven. We verliezen dus een enorm prijsvoordeel tegenover de Chinese en de Amerikaanse producenten.’

We verliezen een enorm prijsvoordeel tegenover de Chinese en Amerikaanse producenten. Abram Op de Beeck Exportmanager BASF België

Koen Mortier, verkoopverantwoordelijke bij Green Street Fabrics, een bedrijf dat stoffen produceert voor mobilhomes, boten en caravans, hoopt vooral dat de brexit gauw achter de rug is. ‘Nu al hebben we 30 procent van onze omzet verloren door de onzekerheid’, zegt hij. ‘Klanten konden niet om met de onzekerheid en kozen liever meteen voor Chinese of Turkse leveranciers, anticiperend op de 8 procent invoerheffingen die er zouden komen bij een no-dealbrexit. Daarom hopen we dat heel het brexitvraagstuk niet langer aansleept en dat er eindelijk duidelijkheid komt.’

Ook Mortier ziet geen andere optie dan de invoerheffing integraal door te rekenen aan de Britse klanten. ‘Ik zou niet weten waar wij ze anders vandaan zouden halen. Ik hoop overigens dat iedereen het doorrekent’, zegt hij. ‘Het zijn de Britten die ervoor gekozen hebben uit de Unie te stappen, niet omgekeerd. Dat zij dan maar op de blaren zitten.’