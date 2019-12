Lagerhuis keurt brexitwet met zeer ruime meerderheid goed

Met 358 stemmen voor en 234 tegen keurde het Lagerhuis de brexitwet goed. Daarmee staat vast dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de EU verlaat.

Dat de brexitwet zou goedgekeurd worden, is geen verrassing. Sinds de vervroegde verkiezingen van vorige week heeft de Britse premier Boris Johnson een meerderheid van 80 zetels in het Lagerhuis. De verrassing zat in het feit dat de wet met 124 stemmen voor werd goedgekeurd. Enkele leden van de Labour-oppositie had al aangekondigd dat ze voor de wet zouden stemmen. Maar premier Johnson kreeg bij deze stemming dus 44 leden van de oppositie achter zich.

Voor Boris Johnson moet de brexit het land 'opnieuw verenigen'. Het debat over de wet in het Lagerhuis verliep mat. De oppositie verwierp de wet in blok. Volgens Labour-leider Jeremy Corbyn was deze wet nog erger dan de vorige versie.

Harde brexit

In de nieuwe wet die het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU regelt, is ook een bepaling opgenomen dat de overgangsfase duurt tot 31 december 2020. Die overgangsperiode kan niet verlengd worden. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk en Europa precies elf maanden hebben om hun toekomstige relatie te regelen. Als die onderhandelingen mislukken, kan er een 'harde brexit', een brexit zonder akkoord komen.