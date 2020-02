Lano richt eigen Brits bedrijf op

Door in het Verenigd Koninkrijk zelf een bedrijf op te richten hoopt Joe Lano, CEO en eigenaar van de gelijknamige tapijtenproducent, zijn klanten de douanezorgen na de brexit te besparen.

Lano Carpets, in handen van de Harelbeekse familie Lano, produceert kamerbreed tapijt en kunstgras. Van de omzet van 109 miljoen euro kwam 40 procent uit het Verenigd Koninkrijk. In opdracht van het Amerikaanse Mohawk maakt het ook vasttapijt voor de Europese markt.

‘Op zich verandert op 31 januari niet zo veel’, stelt Joe Lano, de eigenaar en CEO van het bedrijf. ‘We verkeren al 3,5 jaar in onzekerheid en daar komt niet meteen verandering in. De moeilijkste periode staat ons na de overgangsperiode te wachten, begin 2021. Zolang er geen vrijhandelsverdrag met het VK is, valt iedereen terug op het verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat voorziet voor de tapijtensector een standaardtarief van 8 procent. Hoewel dat voor iedereen geldt, zullen we daar veel last van ondervinden.’

Zware dobber

‘Het VK heeft al aangekondigd dat het die 8 procent bij een no-dealbrexit tijdelijk naar 0 procent brengt, maar de Europese Unie heeft er nog niets over gezegd. Doen beide dat niet tegelijk, dan wordt het niets. Dat kan een zware dobber worden, zeker omdat het twijfelachtig is dat we die 8 procent kunnen doorrekenen aan onze klanten. Voor onze Britse concurrenten, die quasi niets exporteren buiten het VK, zou dat een enorme opsteker zijn. Maar het zou me verbazen als er niet snel een handelsverdrag tussen de EU en het VK komt. Europa heeft dat met Canada, Vietnam, Turkije en Zuid-Korea. Waarom zou de EU dat niet geregeld krijgen met het VK?’

Lano Carpets Harelbeekse producent van tapijt en kunstgras in handen van de familie Lano. Omzet (2019): 109 miljoen euro Werknemers: 450 Impact Brexit? 40 procent van de omzet is afkomstig van uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Zonder vrijhandelsverdrag met het VK kan dat leiden tot een importtarief van 8 procent.

Lano vertelt dat hij ter voorbereiding wel een Britse vennootschap heeft opgericht. ‘Zo nemen we onze klanten alle brexitzorgen uit handen. De douaneverplichtingen zoals het inklaren van goederen voeren onze eigen mensen in België en het VK uit. We hebben daar veel ervaring in, omdat dat in wezen niet anders is dan bij de export naar anderen landen buiten de EU. De kostprijs valt mee. Het gaat om enkele tientallen procentpunten aan douanekosten.’

‘We verkopen onze goederen eerst aan ons eigen bedrijf Lano Carpets Ltd en verkopen ze daarna door aan onze klanten. Dat heeft ook logistieke voordelen. We kunnen de bestellingen van meerdere klanten verzamelen en in een volle vrachtwagen de Noordzee overbrengen en inklaren.

Bedreiging

Al ziet Lano een mogelijke bedreiging. ‘Eventuele vertragingen in het transport kunnen ons parten spelen. We zullen Britse klanten niet meer kunnen beleveren binnen de gebruikelijke 48 tot 72 uren. Dat vinden ze belangrijk en kan dus een competitief nadeel worden, waardoor ze mogelijk minder bij ons bestellen.’