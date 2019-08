Leidster Schotse Conservatieven neemt ontslag

Ruth Davidson stapt op als leider van de Schotse tory's. Deels om persoonlijke redenen, maar ook uit onvrede met de brexitkoers van Brits premier en partijgenoot Boris Johnson.

Ruth Davidson heeft donderdag haar ontslag als leidster van de Schotse afdeling van de Britse Conservatieve Partij aangekondigd. Het ontslag komt er een dag nadat Brits premier en Conservatief partijleider Boris Johnson bekendgemaakt heeft dat hij het parlement in Londen laat opschorten tot halverwege oktober. Dat verkleint de kans dat tegenstanders van hardliner Johnson een uitstel van de brexit op 31 oktober kunnen afdwingen, en een economisch chaotische 'no deal'-brexit tegenhouden.

In haar ontslagbrief citeert Davidson, die in het Schotse deelstaatparlement zetelt maar niet in Westminster, vooral persoonlijke reden voor haar ontslag. Vorig najaar werd Davidson, die openlijk lesbienne is, voor het eerst moeder. 'De vrees om honderden uren verwijderd te zijn van mijn huis en familie vervult me met afgrijzen', aldus Davidson.

Brexit

Het is echter een publiek geheim dat Davidson het fundamenteel oneens is met de brexit-aanpak van Johnson. In tegenstelling tot Engeland en Wales stemde een ruime meerderheid van de Schotten - 67,2 procent - in 2016 tegen een vertrek uit de Europese Unie.

In de aanloop naar het brexitreferendum verweet Davidson Johnson, destijds het boegbeeld van de 'Leave-campagne', openlijk 'onwaarheden' te verkopen. Tijdens de recente strijd om Theresa May op te volgen, noemde haar entourage het vooruitzicht op Johnson als premier en partijleider ook 'een ramp'.

De charismatische Davidson zette de voorbije jaren - ze was Schots partijleider sinds 2011 - zowat eigenhandig de tory's terug op de politieke kaart in Schotland, traditioneel het hartland van het socialistische Labour en, recent, de nationalisten van de Scottish National Party.

Terwijl May bij de vervroegde Britse parlementsverkiezingen in 2017 haar Conservatieve meerderheid verspeelde, zorgde Davidsons campagne ervoor dat de tory's in Schotland 13 zetels binnenhaalden. In 2015 was er dat amper een. Het Conservatieve stemmenaantal verdubbelde zowat tot 29 procent, waarbij de tory's over Labour sprongen als de tweede Schotse partij.

Schotse onafhankelijkheid

In 2014 was Davidson ook een van de boegbeelden die campagne voerden tegen Schotse onafhankelijkheid. Tijdens dat referendum koos uiteindelijk 55 procent van de Schotten voor een verlengd verblijf in de Britse unie.