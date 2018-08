Londen vraagt medicijnen te hamsteren voor harde brexit

Brexitminister Dominic Raab erkent dat er enige disruptie wacht bij een 'no deal', maar weigert mee te gaan in de angstverhalen van critici.

Dominic Raab, de brexitminister in de Conservatieve regering van premier Theresa May, heeft donderdagmiddag 25 documenten gepubliceerd die Britse burgers en bedrijven moeten voorbereiden op een harde brexit. Op 29 maart is het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie een feit, en gezien de uiterst moeizame onderhandelingen met Brussel lijkt het niet langer onwaarschijnlijk dat er geen deal gesloten wordt om de toekomstige relatie te stroomlijnen.

Zonder akkoord, bracht Raab in herinnering, zal 'het vrij verkeer van goederen tussen het VK en de EU ophouden'. Bedrijven moeten dan ook extra kosten en papierwerk vrezen, erkende de tory. Ze worden aangeraden alvast 'de diensten van een douane-agent of logistieke hulp in te schakelen, of zich te verzekeren van de nodige software'.

Er zijn geen plannen dat het leger voedselpakketten zal uitdelen. Dominic Raab Britse brexitminister

Omdat Britse banken bij een harde brexit van de ene dag op de andere uit het Europese betalingsysteem vallen, waarschuwt de Britse regering haar burgers voor hogere kosten en langzamere transacties als ze met een kredietkaart Europese producten kopen, bijvoorbeeld online of op reis op het vasteland. Britten die op het continent wonen, zouden mogelijk ook geen toegang meer hebben tot hun bankrekeningen in het VK.

Voorts stelt Raab dat er een voorraad medicijnen aangelegd wordt die zes weken moet overbruggen na een harde brexit.

In totaal plant de brexitminister de komende weken zo'n 80 documenten vrij te geven met 'praktische en gepaste' informatie over wat te doen in het geval van een harde brexit. Hoewel hij erkent dat er de nodige 'disruptie' zal plaatsvinden, weigert Raab mee te gaan in de angstverhalen die tegenstanders van een brexit de wereld insturen. 'Ook na brexit zal je nog altijd kunnen genieten van een broodje met sla, tomaat en bacon', grapte de minister. 'Er zijn geen plannen dat het leger voedselpakketten zal uitdelen.'

Tegelijk zei Raab 'vertrouwen te hebben dat een deal met Europa binnen handbereik is'. De tory hervatte na het zomerreces dinsdag de gesprekken met de EU-onderhandelaar Michel Barnier. Veel vooruitgang leek daar echter niet meteen gemeld te worden.

De gedroomde handelsrelatie die premier May voor de zomer uit de doeken deed, blijft in Brussel als onwerkbaar beschouwd worden, die bovendien de grondbeginselen van de Europese interne markt en douane-unie - vrij verkeer van goederen, diensten, financiën en personen - uitholt. Bijgevolg blijft ook een oplossing voor de heikele grens tussen Ierland en Noord-Ierland veraf.