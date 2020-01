'Londen wordt geen Singapore aan de Theems'...

Johan Groothaert: 'De financiële wereld had weliswaar liefst een tweede referendum gehad waarin de brexit alsnog verworpen werd, maar dat zat er niet in.'

'De regering-Johnson mikt op minder én doordachte regelgeving, niet op het omvormen van Londen in een gedereguleerd belastingparadijs', zegt de Vlaming Johan Groothaert, die al een kwarteeuw in de City werkt.

Als directeur van Fiduciam, een niet-bancaire kredietverstrekker in Londen, ondervindt Groothaert de onzekerheid die de aanslepende brexit creëert aan den lijve. 'Wij hebben een grote investering in Luxemburg uitgesteld omdat niet duidelijk is of nog dezelfde regels zullen gelden eens het VK en de EU klaar zijn met hun onderhandelingen. De vraag is of de huidige organisatie, met een fondsenmanager die vanuit Londen werkt, nog zal kunnen.'

Keep calm and read on Op 31 januari verlaten de Britten de Europese Unie. Wat betekent die historische stap concreet? Voor ondernemers, beleggers, expats, reizigers en consumenten? Neem voorsprong en bereid u voor op de impact van de brexit.

De brexitspecial, vrijdag 31 januari bij De Tijd en op tijd.be

'Het klimaat van onzekerheid is dan ook de grootste impact van de brexit geweest', vervolgt Groothaert. 'Het heeft de economie duidelijk afgeremd en maakt het moeilijk om sommige beslissingen te nemen als groeibedrijf.'

Met Boris Johnsons duidelijke verkiezingszege is toch al één bron van onzekerheid verdwenen?

Johan Groothaert: 'De verkiezingen hebben wat dat betreft tot opluchting geleid. De financiële wereld had weliswaar liefst een tweede referendum gehad waarin de brexit alsnog verworpen werd, maar dat zat er niet in. Dan is de duidelijke meerderheid voor Johnson de best mogelijk situatie.'

Al lijkt Johnson nogal onvoorspelbaar. Met welk brexitakkoord zal hij op de proppen komen?

Ik geloof dat de Britse regering een regime ambieert waarin de financiële regelgeving strak gecoördineerd is met die van de EU. Johan Groothaert Directeur Fiduciam

Groothaert: 'Als je naar zijn achtergrond kijkt, heeft hij als burgemeester van Londen een eerder liberale politiek gevoerd. Hij toonde zich toen voorstander van immigratie en zette de voordelen van de eengemaakte markt in de verf. Ik geloof dat hij ook ditmaal met een immigratievriendelijke oplossing zal komen. Op dat vlak verwacht ik niet echt obstakels, wat relevant is voor ons. Bij Fiduciam hebben wij werknemers uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en nog wat landen.'

Gelooft u dat Johnson van Londen een Singapore aan de Theems wil maken, een gedereguleerde vrijhaven die de EU aan zijn grenzen zal bestoken?

Groothaert: 'Ik geloof dat de Britse regering een regime ambieert waarin de financiële regelgeving strak gecoördineerd is met die van de EU. Beide willen stabiele financiële markten. Dat betekent een harmonisatie van de uitkomst van de regelgeving, maar met de soevereiniteit om eigen regels op te stellen zolang het resultaat maar gelijkaardig is. Als dat leidt tot meer doordachte en minder regelgeving, is dat prima. Een efficiënter systeem dus, wat nog geen Singapore aan de Theems is. Niemand heeft het gevoel dat de regering de economie wil transformeren in een Amerikaanse of Singaporese economie.'

Zet u zich schrap voor nieuwe barrières in de financiële sector als de onderhandelingen met de EU erop zitten?

Groothaert: 'Een deel van onze business - het beheren van kredieten en het herverpakken ervan in verhandelbaar papier - verloopt vandaag via Luxemburg en Ierland. Beide landen hebben zich slim gepositioneerd als wereldwijd financieel centrum in specifieke niches. Ik denk niet dat de EU zichzelf in de voet wil schieten door barrières op te werpen - bijvoorbeeld met de verplichting om meer activiteiten naar de EU te verhuizen - waarbij de huidige business in Luxemburg en Ierland het eerste slachtoffer zou zijn. De nieuwe verplichtingen zouden ook voor Amerikanen of Japanners gelden, die mogelijk zullen afhaken.'

Ik hoop alvast dat de politici zoals zakenmannen onderhandelen, met een win-win voor ogen: een oplossing waarbij we Londen behouden als financiële hoofdstad van Europa, mét respect voor de EU-regels. Johan Groothaert Directeur Fiduciam

'In sommige andere financiële activiteiten, zoals obligatie- of derivatenhandel met Europese partijen, zijn er al verschuivingen richting Amsterdam, Parijs of Frankfurt gebeurd. Die steden winnen wat aan gewicht, maar vergeet niet dat Amsterdam of Parijs vandaag nog altijd een veel kleiner financieel centrum zijn dan in de jaren 90. Vaak zijn ook administratieve oplossingen mogelijk, zoals bankiers een duaal contract geven om te werken in het VK en in Duitsland, waar ze sowieso al voor hun klanten moeten zijn. Als Labour-leider Jeremy Corbyn de verkiezingen had gewonnen, was de impact in elk geval veel groter geweest.'