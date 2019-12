Londense City schippert tussen 'extremen' Johnson en Corbyn

De Londense financiële sector staat bij de parlementsverkiezingen van morgen voor de lastige keuze tussen een ongewenste harde brexit of een regering met de hardlinkse Jeremy Corbyn die de sector wil aanpakken.

In het winkelcentrum van Canary Wharf, een belangrijk central business district in Londen, wemelt het tijdens de lunchtijd van de bankiers die binnenwippen in een van de vele sandwich- en saladebars. Een boekenwinkel hoopt te profiteren van de drukte en heeft de mooiste plek in de winkelopstelling vrijgemaakt voor een boekje over eerste minister Boris Johnson. Op veel belangstelling kan ‘Boris in His Own Words’ echter niet rekenen, vertelt een winkelmedewerker. ‘Hij verkoopt niet echt goed. Het boek over de Amerikaanse president Donald Trump doet het veel beter.’

Kort De Londense City, het financiële hart van het Verenigd Koninkrijk, staat niet te springen voor de harde brexit waar premier Boris Johnson voorstander van is. Maar evenmin kan de hardlinkse Labour-leider Jeremy Corbyn de bankiers bekoren. Hij wil de rijken en de grote bedrijven fors meer doen betalen. Donderdag trekken de Britten naar de stembus.

Drie en een half jaar van onzekerheid en politiek gekibbel in de Britse politiek hebben tot onverschilligheid geleid onder de werknemers in de Britse financiële sector, vertelt Simon, die bij een kraampje verderop een warme salade koopt. Hij werkt bij een grote Britse bank. Zijn familienaam mogen we niet weten omdat hij niet met de pers mag praten. ‘Iedereen heeft genoeg van de brexit, we hebben het er niet meer diepgaand over. En dat geldt dus ook voor de verkiezingen.’

Dat is opvallend, want voor de Londense financiële sector valt er heel wat te kiezen als de Britten morgen naar de stembus gaan. Johnsons harde brexit plaatst de werknemers van de banken, advocatenbureaus en consultancybedrijfjes in de Britse hoofdstad voor een lastig dilemma: kiezen voor de ongewenste brexit van Johnson of voor de ultralinkse koers van Labour-leider Jeremy Corbyn?

‘Beide opties zijn helemaal niet aantrekkelijk’, zegt Simon. ‘Ik zie de brexit niet zitten, dus Johnson is voor mij geen optie. Daarom heb ik voor Corbyn gekozen, maar eerlijk gezegd is die niet veel beter.’

Het verkiezingsprogramma van Labour is volgens hem als het verlanglijstje van een zevenjarige die zijn inspiratie uit de catalogus van de speelgoedwinkel heeft gehaald: alles staat erop. ‘Het is totaal geen selectie. Naar mijn gevoel hebben alle plannetjes die ze konden bedenken het programma gehaald. Maar er zit weinig tussen waar ik enthousiast van word.’

Ongelijkheid terugdringen

Onder Corbyn voert Labour ditmaal campagne met wat naar eigen zeggen het radicaalste programma ooit is. De partij wil de ongelijkheid in de Britse economie terugdringen via flink hogere belastingen voor de rijken en grote bedrijven en nieuwe heffingen op de beurshandel.

Spoorwegen en nutsbedrijven wil de partij nationaliseren, en een deel van het aandelenkapitaal van grote bedrijven moet in handen van de werknemers komen. Corbyn serveert die plannen graag met kritiek op rijke kopstukken uit de Londense financiële wereld.

In de City kan Corbyn maar moeilijk profiteren van de kans die de brexit hem biedt. In september, toen de nieuwe brexitdeal van Johnson nog niet bestond, zei een nipte meerderheid (54%) van het City-personeel in een enquête van de krant Financial News liever een no-dealbrexit te hebben dan een regering-Corbyn. Vorige maand zei 56 procent van de bestuurders in de sector te hopen op een meerderheid voor Johnson.

Rechtszaken

Gina Miller denkt daar anders over. Ze moet een beetje gniffelen om de vraag of ze liever Johnson of Corbyn heeft. ‘Het zijn twee extremen, nietwaar? Voor de financiële sector worden ze nog eens enorm uitvergroot.’ Miller is oprichter van de vermogensbeheerder SCM Direct, maar werd de afgelopen drie jaar vooral bekend dankzij de succesvolle rechtszaken die ze tegen de Britse regering voerde, zoals de zaak waarin het Britse hooggerechtshof een streep door Johnsons schorsing van het Lagerhuis trok.

‘Is het je opgevallen hoe de dienstensector, en dan vooral de financiële dienstverlening, nauwelijks aandacht heeft gekregen in de brexitdiscussies?’, vraagt ze. ‘Een essentieel onderdeel van de economie wordt genegeerd, dat is schandalig.’

De financiële dienstverlening wordt genegeerd in de brexitdiscussies. Dat is schandalig. Gina Miller oprichter vermogensbeheerder SCM Direct

‘In de City heb je brexiteers die denken dat de sector voor Europa too big to fail is. En de bedrijven zijn bang hun hoofd boven het maaiveld uit te steken. Maar we zien nu al dat het lastig is talent uit Europa aan te trekken, en Johnsons plan voor een handelsverdrag zoals dat met Canada zal simpelweg tekortschieten voor de City. Bovendien dreigt over een jaar alsnog een no-dealbrexit als er geen handelsakkoord is.’

Daarom is het afstoppen van Johnson de eerste prioriteit, meent Miller. Haar online stemhulp waarmee mensen tactisch tegen de tory’s kunnen stemmen is al 1,3 miljoen keer geraadpleegd. Toch stevent de premier volgens haar cijfers nog altijd op een meerderheid af. ‘Met tactisch stemmen kunnen we een coalitie van Labour, de SNP (de Schotse nationalisten, red.) en de Liberal Democrats misschien nipt aan een meerderheid helpen’, zegt ze. ‘Zo'n coalitie zal het nergens over eens zijn, behalve over een referendum waarmee de brexit verzacht kan worden. Daarna zullen alweer verkiezingen nodig zijn. Hopelijk met nieuwe leiders en nieuwe energie.’

De vraag is wie daarop zit te wachten, zegt Alex, die een sigaret rookt vlak bij de vestiging van het verzekeringsbedrijf Lloyd’s in het hart van de stad. ‘We verkeren hier bij Lloyd’s al twee jaar in een staat van verwarring. Er moet gewoon iets gebeuren. Ik stem niet op Johnson, maar ik denk dat we misschien het beste af zijn als hij een meerderheid haalt. Al bestaat het risico natuurlijk dat we dan over een jaar nog altijd met hetzelfde probleem zitten.’