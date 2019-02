Luxemburg haalt dankzij brexit 3.000 jobs binnen

Ten minste 51 financiële instellingen verhuizen activiteiten van Londen naar Luxemburg. Dat zegt Nicolas Mackel, de topman van de belangenverdediger van de Luxemburgse financiële sector.

Luxemburg is een van de steden die het meest profiteren van de brexit. 25 vermogensbeheerders, 12 verzekeraars, 8 banken en 6 betalingsinstellingen hebben bekendgemaakt dat ze sommige activiteiten verhuizen van Londen naar de hoofdstad van het groothertogdom.

'De meeste van die instellingen waren al aanwezig in Luxemburg', zei Mackel, de CEO van Luxembourg for Finance, in een gesprek met enkele journalisten. Maar Luxemburg verwelkomt ook nieuwe instellingen, zoals de fondsbeheerders Columbia Threadneedle en M&G.

Mackel raamt dat de verplaatsing van financiële activiteiten het aantal jobs in de Luxemburgse financiële sector in 2018 en 2019 samen met zowat 3.000 doet toenemen. 'Slechts 10 tot 20 procent van die jobs wordt ingevuld door mensen die vanuit Londen verhuizen, de rest door de lokale bevolking.' Er werden nu 47.000 mensen bij financiële instellingen in Luxemburg.

Brussel

Frankfurt en Parijs zeggen dat ze elk 5.000 tot 6.000 banen uit de Londense City binnenhalen, zegt Mackel. Behalve die twee steden en Luxemburg ziet ook Dublin het aantal financiële jobs sterk toenemen. Brussel haalt veel minder banen binnen, wellicht enkele honderden. 'Het aantal jobs dat van Londen naar het Europese vasteland verhuist, is veel kleiner dan verwacht', signaleert Mackel. 'Kort na de brexit werd over 40.000 tot 50.000 gesproken.'

Het aantal jobs dat van Londen naar het Europese vasteland verhuist, is veel kleiner dan verwacht. Nicolas Mackel CEO Luxembourg for Finance

Er is volgens Mackel niet één winnaar, omdat er verschillende soorten financiële jobs bestaan. 'De effectenhandel en de zakenbankactiviteiten verhuizen naar Frankfurt en Parijs, het vermogensbeheer naar Luxemburg en het beheer van beleggingsfondsen naar Luxemburg en Dublin.'

De belangenverdediger van de Luxemburgse financiële sector is niet verrast dat Brussel weinig jobs uit Londen binnenhaalt. 'Brussel is geen financieel centrum, heeft niet het nodige ecosysteem. Ik zou als Belg meer focussen op niet-financiële activiteiten, zoals logistiek, havens en industrie.'