May belooft ontslag in ruil voor brexitdeal

Als haar Conservatieve criticasters alsnog haar brexitdeal goedkeuren, ruimt Brits premier Theresa plaats. Een opvolger zou dan de toekomstige relatie met de EU kunnen onderhandelen. Lagerhuisvoorzitter John Bercow staat echter nog steeds een derde stemming over haar plan in de weg.

Brits premier Theresa May zit sinds 18 uur samen met het 1922 Committee, die de backbenchers van haar Conservatieve partij verenigt. Daar kondigde ze aan ontslag te nemen, zodra haar brexitplan goedgekeurd is in het parlement.

'Ik weet dat er een verlangen is voor een nieuwe aanpak, en nieuw leiderschap, in de tweede fase van de brexitonderhandelingen, en ik zal niet in de weg staan', zei May volgens een communiqué van Downing Street 10. Alsook: 'Ik ben bereid deze job vroeger te verlaten dan ik van plan was, in het belang van ons land en de onze partij.'

Brexithardliners blijven May echter wantrouwen. 'Geen datum. Geen tijdslijn. Geen strategie. Geen duidelijkheid', zei een van de aanwezige parlementsleden. Toch lijkt May te impliceren dat ze uiterlijk tegen de zomer plaats zou ruimen. Als haar plan het alsnog haalt, vertrekt het VK op 22 mei uit de EU en begint een overgangsperiode tot eind 2020. In dat tijdsbestek moet het VK een toekomstige handelsrelatie met de EU onderhandelen. Mays opvolger - zo goed als zeker een meer uitgesproken brexiteer - kan dan die onderhandelingen sturen.

Twijfelachtig

Of het zoenoffer slaagt, blijft hoogst twijfelachtig. Mays plan werd in januari met een meerderheid van 230 parlementsleden weggestemd. Eerder deze maand waren dat er nog altijd 149. May plant vrijdag een derde stemming, en moet dan dus minstens 75 parlementsleden extra achter haar plan kunnen scharen, exact het aantal Conservatieve partijgenoten dat eerder deze maand tegenstemde.

Jacob Rees-Mogg, de leider van de brexithardliners, lijkt alvast een U-bocht te willen nemen, en zelfs ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson twijfelt stilaan om alsnog steun te verlenen. De schrik voor een nakende soft brexit speelt immers ook.

Maar dan nog lijkt May niet in de buurt van de nodige stemmen te raken. Er zullen altijd zo'n 20 hardliners zich blijven verzetten. En er zijn zo'n tien eurofiele tory's die een tweede referendum willen. De tien leden van de Noord-Ierse gedoogpartner DUP weigeren ook in te binden. En gaat Labour dan voor de nodige stemmen zorgen? Onwaarschijnlijk, zeker niet nu Mays vertrek een hardliner in stelling dreigt te brengen die nog verder afstaat van de softe brexit waar de socialisten naar streven.

John Bercow