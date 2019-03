May en Juncker eens over bijsturing brexitakkoord

De Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zijn het ter elfder ure eens geraakt over toevoegingen aan het eerder bereikte scheidingsakkoord. Ze rekenen nu op technologie om de Ierse grenskwestie op te lossen.

Na een avond onderhandelen in Straatburg kwam kort voor middernacht het nieuws dat de onderhandelaars het eens zijn over een toevoeging aan het eerder onderhandelde scheidingsakkoord. Voor May hangt er veel van af. Zij moet met de nieuwe tekst dinsdag naar het Britse Lagerhuis, dat de eerste versie van het scheidingsakkoord enkele weken geleden nog met een overweldigende meerderheid wegstemde.

De bezwaren van de parlementairen hadden vooral te maken met de Ierse ‘backstop’, de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Die backstop voorzag dat, als er op het einde van een overgangsperiode eind 2020 geen akkoord zou zijn over een nieuwe handelsrelatie tussen het VK en de EU, het hele VK (dus ook Noord-Ierland) automatisch deel zou uitmaken van een douane-unie met de EU, om zo grenscontroles te vermijden. De Britse parlementairen verzetten zich daartegen omdat ze vrezen dat hun land permanent ‘gegijzeld’ dreigt te worden in een douane-unie.

Alternatieve regelingen

In een gemeenschappelijke verklaring zeggen beide partijen nu dat er, tijdens de onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie, een parallelle onderhandeling zal worden opgestart over ‘alternatieve regelingen’ voor de backstop. Wat die precies inhouden, blijft nog onduidelijk. De tekst verwijst naar ‘bestaande en opkomende facilitaire regelingen en technologieën’, zonder meer details. Dat lijkt een toegeving aan de Britten, die altijd hebben verkondigd dat fysieke douanecontroles aan de Noord-Ierse grens vervangen kunnen worden door 'onzichtbare' technologische oplossingen.

Hoewel de verklaring niet vermeldt dat de backstop-regeling wordt verlaten, claimt de regering-May dat ze bindende garanties heeft gekregen dat het VK niet tegen haar zin in een backstop-regeling kan worden gehouden. Mocht dat toch gebeuren, dan kan het Verenigd Koninkrijk dat in een arbitrageprocedure aanvechten.

May kondigde ook aan dat het VK een unilaterale verklaring gaat publiceren dat het land het recht heeft om, als het door de backstop en falende onderhandelingen in een uitzichtloze situatie geraakt, het recht heeft om de backstop-regeling op te zeggen.

Corbyn

Of een meerderheid van Britse parlementairen met die uitleg vrede zal nemen, is nu de grote vraag. De socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn liet al weten dat May gefaald heeft en riep het parlement op om de scheidingsdeal opnieuw te verwerpen. De DUP, de kleine partij van Noord-Ierse loyalisten die May in het parlement aan een nipte meerderheid helpen, zegt dat ze de tekst eerst grondig wil bestuderen.