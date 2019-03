May houdt voorlopig geen derde brexitstemming

Het Britse parlement eigent zich maandagavond vermoedelijk het recht toe woensdag te stemmen over een resem brexitalternatieven.

Conservatief premier Theresa May weet nog niet of dan wel wanneer ze het Britse parlement een derde keer zal vragen haar scheidingsverdrag met de EU goed te keuren. Dat zei ze maandagmiddag in het Lagerhuis. Volgens May is er nog altijd 'onvoldoende steun' voor haar brexitdeal.

In januari stemde een historische meerderheid van 230 parlementsleden tegen haar plan, waarin vooral de 'backstop' voor Noord-Ierland groot verzet opwekt. Eerder deze maand werd het plan weer weggestemd, dit keer met een meerderheid van 149 leden. May moet dus nog zeker 75 criticasters van mening doen veranderen.

Coup

Er werd van uitgegaan dat May dinsdag een derde stemming zou organiseren. De Noord-Ierse unionisten van de DUP, die haar minderheidsregering gedoogsteun verlenen, blijven zich echter verzetten tegen de backstop.

Nadat het zondag gonsde van de geruchten over een coup van haar ministers tegen May, lijken sommige Conservatieve hardliners nu wel bereid haar deal te steunen. Maar naar verluidt enkel als May belooft af te treden zodra de scheiding met de EU is afgerond. Een hardliner zou het dan overnemen, en de toekomstige relatie met de EU onderhandelen.

Toch zijn zeker niet nog alle Conservatieve brexiteers al aan boord. Zo schreef ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die zondag nog het crisisberaad met May bijwoonde, maandag in zijn wekelijkse column in The Daily Telegraph vol oudtestamentische toorn: 'Het is tijd dat de premier de geest van Mozes in het boek Exodus vat, en tegen de farao in Brussel zegt: 'Laat mijn volk gaan.''

Uitstel

Als gevolg van de parlementaire impasse vroeg May vorige week de EU om de brexit uit te stellen. In plaats van op 29 maart zou het VK nu de EU verlaten op 22 mei, maar enkel als haar brexitplan goedgekeurd raakt. Lukt dat niet, dan moet het VK tegen 12 april al zeggen wat het wil: een economisch chaotische brexit zonder akkoord die meteen ingaat, of een lang uitstel om een alternatieve brexit uit te dokteren.

Die tweede piste wil het Britse parlement, waar een meerderheid gekant is tegen een 'no deal'-brexit, maandagavond - rond 23 uur Belgische tijd - mogelijk maken. Het keurt dan waarschijnlijk een amendement goed dat de eeuwenoude parlementaire procedure eenmalig overboord gooit.

Indicative votes

Woensdag zou voor een keer niet de regering de agenda bepalen, maar de backbenchers. Zo zouden 'indicative votes' - richtinggevende stemmingen - gehouden kunnen worden over een resem alternatieven, zoals een tweede referendum, of een softere brexit.

May herhaalde maandag dat ze grote bedenkingen heeft bij het constitutionele precedent dat zo'n parlementaire demarche kan scheppen. En vooral onderstreepte ze dat het mogelijk is dat ook geen enkel alternatief een meerderheid oplevert. Ook hintte May dat ze niet noodzakelijk een alternatief zou steunen waarvoor wel een parlementaire meerderheid bestaat, zeker als dat een erg softe brexit zou zijn.

No deal op 12 april?