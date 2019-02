May koopt extra tijd én problemen met uitstel brexit

Een economisch desastreuze no-dealbrexit lijkt, tijdelijk althans, van tafel. De Britse premier Theresa May zet de deur open voor uitstel. Maar langer in de EU blijven is niet zo simpel als het lijkt.

In een verklaring voor het Britse Lagerhuis is de Conservatieve premier Theresa May dinsdag geplooid voor de meer gematigde vleugel in haar partij. May kondigde aan dat, als haar scheidingsdeal met de EU op 12 maart opnieuw gekelderd wordt, het parlement op 13 maart mag stemmen of het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat zonder akkoord.

Zo’n economisch desastreuze, abrupte brexit vindt, behalve bij Conservatieve hardliners, amper steun. Daarom zou er op 14 maart een derde stemming komen. Met die stemming kan het parlement vragen dat May in Brussel vraagt artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, dat de onderhandelingen over een vertrek uit de EU regelt, te verlengen. Daarvoor lijkt wel een grote meerderheid te zijn.

May probeerde het parlement ook te overtuigen dat haar entourage druk onderhandelt met Brussel over mogelijke concessies over de backstop, het omstreden vangnet om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden.

Deal niet openbreken

Maar Europa wil alleen verduidelijkingen bieden dat de backstop niet voor de eeuwigheid is en dat de fysieke controles tot een minimum beperkt blijven. De scheidingsdeal zelf wordt niet opengebroken. En daarmee lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat het Britse parlement, dat in januari Mays plan met een historisch grote meerderheid wegstemde, straks wel de premier zal volgen.

Een verlenging van de brexitonderhandelingen is niet zo eenvoudig als het lijkt

Leek May tot dusver vooral de Conservatieve brexithardliners te paaien, in de hoop haar partij bijeen te houden, dan bezwijkt ze nu toch voor de meer gematigde tory’s. Dinsdag hadden drie viceministers en staatssecretarissen gedreigd met ontslag als May een no deal niet uitsloot. Dit weekend hadden drie ministers dat al gedaan. Naar verluidt dreigden zo’n 15 leden van haar regering met dissidentie.

Zij zouden zich woensdag allemaal achter een amendement scharen dat is ingediend door partijgenoot Oliver Letwin en Labour-parlementslid Yvette Cooper. Dat zou May dwingen tot wat ze nu zelf aankondigde: een stemming over een no deal en een uitstel van de brexit, als haar eigen plan het niet haalt. Over welke amendementen woensdag alsnog wordt gestemd, is niet duidelijk.

Tijdelijk van tafel

Met Mays toegift lijkt een no deal tijdelijk van tafel. Dat nieuws stuwde het Brits pond omhoog.

Maar een verlenging van de brexitonderhandelingen is niet zo eenvoudig als het lijkt. May beseft dat. Een korte ‘technische verlenging’ van enkele weken tot hooguit drie maanden is geen probleem. Dat scenario vergt (uitzicht op) een akkoord over de brexit en biedt tijd om de wetgeving helemaal af te stellen op die deal.

Maar een brexit waar een meerderheid van het parlement zich in kan vinden, is nog altijd niet in zicht. Met andere woorden: in een mum van tijd dreigt het no deal-angstbeeld opnieuw op te doemen.

Een verlenging van het uitstel over een langere periode of een uitstel zonder tijdslimiet is juridisch tricky.

Maar een verlenging over een langere periode of een uitstel zonder tijdslimiet is juridisch tricky. Want de Europese verkiezingen komen eraan op 23-26 mei en de nieuwe parlementsleden worden ingezworen de eerste dagen van juli. Deelnemen aan die Europese verkiezingen is pure horror voor de brexiteers en staat zeker niet in het draaiboek van May. ‘Er is kans op een eenmalige verlenging tot eind juni’, gaf May aan. ‘Verdere verlengingen worden extreem moeilijk en creëren een nog grotere suspense over een val van de kliffen.’

Vragen om problemen

De EU-lidstaten bespreken de Britse vraag tot uitstel waarschijnlijk op de top van 21 maart. De 27 moeten daar unaniem mee instemmen. Dat lukt wellicht zonder veel moeite, als het inderdaad om een technische verlenging gaat. ‘Uitstel met drie maanden heeft maar zin als de Britten instemmen met het scheidingsakkoord’, is in Brussel te horen. En ‘als het Britse parlement in die drie maanden niet instemt met een brexitakkoord, wordt het gegarandeerd een no deal’.