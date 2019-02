May opent weg richting uitstel brexit

Een economisch desastreuze 'no deal'-brexit lijkt, tijdelijk althans, van tafel. Brits premier Theresa May herhaalt echter dat een uitstel van het vertrek uit de EU de impasse niet oplost.

In een verklaring voor het Britse lagerhuis is Conservatief premier Theresa May dinsdagmiddag geplooid voor de meer gematigde vleugel in haar partij. May stemde ermee in dat, als haar scheidingsverdrag met de EU op 12 maart opnieuw weggestemd wordt, het parlement op 13 maart mag stemmen of het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat zonder akkoord.

Zo'n economisch desastreuze abrupte brexit vindt, behalve bij Conservatieve hardliners, amper steun. Daarom zou er dan op 14 maart een derde stemming komen - dit keer of het parlement wil dat May Brussel vraagt artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, dat de onderhandelingen over een vertrek uit de EU regelt, te verlengen. Daarvoor lijkt wel een grote meerderheid te zijn.

Met deze toegift lijkt een 'no deal' dus tijdelijk van tafel, wat het pond omhoog stuwt . Een echte oplossing, onderstreepte May echter, biedt het niet: een brexit waar een meerderheid van het parlement zich in kan vinden, is nog altijd niet in zicht.

Backstop

Mays entourage onderhandelt daarom nog altijd met Brussel over mogelijke concessies rond de backstop, het omstreden vangnet om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. De kans dat de EU toegeeft, lijkt echter klein. En daarmee lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat het Britse parlement, dat in januari Mays plan met een historisch grote meerderheid wegstemde, straks wel de premier zal volgen.

Leek May tot dusver vooral de Conservatieve brexithardliners te volgen, in de hoop haar partij bijeen te houden, dan bezwijkt ze nu toch voor de meer gematigde Tory's. Dinsdag hadden drie viceministers en staatssecretarissen gedreigd met ontslag als May een 'no deal' niet uitsloot. Dit weekend hadden drie ministers dat al gedaan. Naar verluidt dreigden zo'n 15 leden van haar regering met dissidentie.