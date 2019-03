May waarschuwt dat VK misschien nooit EU verlaat

De Britse premier Theresa May waarschuwt de tory's dat, als ze haar brexitdeal niet steunen, het Verenigd Koninkrijk misschien nooit de Europese Unie verlaat.

Het Brits parlement schaart zich beter achter de brexitdeal die de regering heeft onderhandeld of er komt misschien helemaal geen brexit. Dat dreigement uitte de Britse premier Theresa May vrijdag in een toespraak in de Engelse vissershaven Grimsby. Een week voor de stemming over haar deal probeert ze de druk op de parlementsleden van haar partij op te voeren.

Het dreigement is vooral politieke tactiek. Het verandert niets aan de deadline van 29 maart, waarbij het VK tot nader order de EU verlaat. Het verandert ook niets aan de agenda van volgende week in het Lagerhuis, waar over de May-deal wordt gestemd en - als die verworpen wordt - over uitstel voor de brexit.

Onderhandelingen

Ondertussen blijkt dat de onderhandelingen om de deal te verbeteren weinig vooruitgang opleveren. Geoffrey Cox, die als de belangrijkste juridische adviseur van premier May de brexitgesprekken voor het VK leidt - is vrijdag niet in Brussel.

Ook May heeft geen plannen om de komende dagen naar Brussel af te reizen, al zal ze volgens een woordvoerder wel telefoneren met regeringsleiders van de EU27-landen. Vrijdag om 15 uur komen de ambassadeurs van 27 EU-lidstaten op Europees niveau wel bijeen.

Stemming

Veel aspecten van de brexit blijven onduidelijk. May weigerde te antwoorden of ze zou stemmen voor uitstel als haar deal wordt verworpen. Ze weigerde ook te zeggen welk stemadvies ze als leider van de tory's zal meegeven aan de parlementsleden van de Conservatieve Partij.