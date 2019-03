Miljoen betogers in Londen tegen brexit

De organisatoren van de enorme manifestatie eisen een tweede referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Naar schatting honderdduizend mensen stapten zaterdag door de straten van Londen uit protest tegen de aanstaande brexit. Het ging om een van de grootste betogingen ooit in de Britse hoofdstad. De demonstratie was een initiatief van de organisatie People's Vote. Die eist een referendum waarin de burgers over het definitieve brexitakkoord kunnen stemmen.

Veel deelnemers droegen tijdens de mars blauw-gele Europese vlaggen, anderen zwaaiden met de Britse vlag. Op spandoeken stonden teksten als 'De beste deal is geen brexit' en 'We eisen een nieuwe volksraadpleging'.

De betoging in Londen

'We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen', zei de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit. Zij was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. 'Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp. Het zal moeilijker worden om een baan te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.'

Bij de manifestatie zijn ook veel politici aanwezig. De Londense burgemeester Sadiq Khan, de Schotse premier Nicola Sturgeon en vicevoorzitter Tom Watson van oppositiepartij Labour spraken de menigte toe. Watson zei bereid te zijn alsnog voor de brexitdeal van premier Theresa May te stemmen, mits zij bereid is er vervolgens een referendum over uit te schrijven.

Deal verworpen

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden lid blijven van de Unie. Het is inmiddels bijna drie jaar later, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de brexit precies moet plaatsvinden. Het Lagerhuis heeft de deal van May al twee keer verworpen.

Schermvullende weergave ©EPA

De roep om een nieuw referendum krijgt steeds meer weerklank. Een onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is al ruim vier miljoen keer ondertekend. Het Lagerhuis maakte afgelopen week bekend dat op een bepaald moment zo'n 2.000 handtekeningen per minuut binnenkwamen.

'De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU 'de wens van het volk' is'', staat in de tekst van de petitie. 'We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven.' De tegenstanders van de brexit, die ook wel remainers ('blijvers') worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum.