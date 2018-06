'Nauwe banden tussen Leave.EU-campagne en Russische functionarissen'

Donald Trump

Damian Collins, die de Britse parlementaire commissie rond 'fake news' leidt, noemt de onthullingen 'groot nieuws'. 'Als de Russische overheid banden wil ontwikkelen met prominente personen als Arron Banks - niet alleen een rijke zakenman maar ook een van de grootste privéoprichters van campagnes in dit land - denk ik dat we het recht hebben om te weten over wat voor soort contacten het ging', aldus Collins aan BBC.

Banks verklaarde eerder al dat hij een 'boozy lunch' had gehad met Jakovenko in 2015. In een reactie aan The Sunday Times verklaarde hij dat hij twee van die lunches had gehad met de ambassadeur, en hem ook ontmoette voor een kopje thee. 'Val dood. ('Bite me.') Dit is een handige politieke heksenjacht, zowel over brexit als over Trump', aldus Banks.