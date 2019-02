No deal voor dummies in tien vragen

Met nog een maand te gaan tot de brexitdag op 29 maart stevent het Verenigd Koninkrijk steeds nadrukkelijker af op een vertrek zonder afscheidsregeling. In dat meest zwartgallige scenario dreigt chaos, niet alleen aan de andere kant van het Kanaal, maar ook in ons land.

Een niet-uitputtend overzicht in tien voorbeelden.

1. Kunt u nog zorgeloos gaan shoppen in Londen?

Wie na een ‘no deal’ een weekendje Londen plant, komt niet meer zomaar het land binnen. Eurostar-reizigers zullen moeten rekening houden met tijdsopslorpende incheckprocedures en lange wachtrijen in het Londense St. Pancras-station, waar jaarlijks 3,5 miljoen trips van en naar het Europese continent passeren. Dat bleek onlangs uit een rapport van de Britse regering.Bij een harde brexit wordt het VK ook een ‘derde land’, en dat heeft gevolgen voor welke spullen u daar allemaal kan kopen en belastingvrij in de EU kan binnenbrengen.

‘Naast een beperkte hoeveelheid tabakswaren en alcoholische dranken geldt dan een plafond van 430 euro per persoon voor lucht- en zeereizigers en van 300 euro voor andere reizigers’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. Wie meer invoert, moet dat bij de douane melden en belastingen betalen. Praktisch betekent dat dat je op de luchthaven van Zaventem niet meer de blauwe uitgang (EU) mag gebruiken, maar de groene (niets aan te geven) of rode (iets aan te geven) uitgang voor niet-EU-landen.Een zwak pond door de brexit maakt shoppen bij een Britse webshop dan weer extra aantrekkelijk, omdat de aankopen goedkoper zijn in euro. Het wordt wel moeilijker bij een geschil uw rechten af te dwingen, omdat Europese vonnissen niet meer automatisch erkend worden over het Kanaal.

2. Wordt Chimay-kaas onbetaalbaar voor de Britten?

Eén ding staat vast: bij een no deal wordt Belgische voeding fors duurder voor de Britse consument. Er gelden meteen wederzijdse invoerheffingen op voeding. Op aardappelspecialiteiten komt volgens de sectorfederatie Fevia een heffing van 17,6 procent. Voor Belgische zuivel loopt de invoerheffing in het VK in dat geval zelfs op tot gemiddeld 35 procent.

Daar blijft het niet bij. ‘Additionele controles, extra wachttijden en lange files zullen ook het transport duurder maken’, zegt Jeroen Gobbin, brexitspecialist van de consultant KPMG. Iemand moet dat betalen. Sommige tijds- of temperatuurgevoelige producten zullen door grensproblemen de eerste weken na een no deal wellicht niet tijdig zonder kwaliteitsverlies aan de andere kant van het Kanaal raken, waardoor een tekort ontstaat en de prijs in het VK verder stijgt.

Heel wat voedingsproducten geraken kort na een no dealbrexit wellicht niet eens door de douane. Daan De Vlieger Expert wereldhandel bij Deloitte

‘Heel wat voedingsproducten geraken kort na een no dealbrexit wellicht niet eens door de douane’, oordeelt Daan De Vlieger, expert wereldhandel bij Deloitte België, ‘omdat vaak nog geen afdoende afspraken zijn gemaakt tussen de Belgische verkopers en de Britse kopers over wie precies de in- en uitvoerformaliteiten en bijhorende kosten voor zijn rekening zal nemen.’ Die vertraging is zeker voor Belgische exporteurs van verse voeding desastreus, omdat die zaken maar beperkt houdbaar zijn.

3. Kan de Vlaamse visser nog uitvaren in Oostende?

Bij een harde brexit staat veel op het spel voor de Belgische vissersvloot. De helft van de jaarlijkse vangst komt uit de Britse wateren. ‘Zeetong en schol zijn de belangrijkste vissoorten’, zegt Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale in Oostende. ‘Die zijn goed voor bijna een derde van onze omzet. Als die visvangst wegvalt, zitten we met een groot probleem. Dan worden wij van alle Europese landen het zwaarst getroffen.’

De vraag is welk statuut een vis zal hebben als hij in de Britse wateren wordt gevangen. Als hij niet meer als ‘Europese’ vis geldt, moeten er invoerrechten op betaald worden - tot 12 procent van de waarde. Dat wil zeggen dat bij een harde brexit de zeetong op ons bord, ook al is ze verhandeld in de vismijn van Oostende of Zeebrugge, een pak duurder wordt.

Als Belgische vissers door een no deal plots niet meer in Britse wateren mogen komen, is de hele sector bedreigd. De visserij is maar een kleine sector, met 84 miljoen omzet vorig jaar, maar ze is wel goed voor een 70-tal vaartuigen en 2.500 jobs.

Toch blijft Brouckaert op een regeling hopen. ‘Een harde brexit is nadelig voor alle partijen. Driekwart van wat de Britten vangen, gaat naar het Europese vasteland. De vereniging Fishing For Leave mag dan wel extreme standpunten innemen met de slagzin ‘Save Britain’s Fish’, de grote, stilzwijgende meerderheid van de Britten blijft voorstander van samenwerking.’

4. Komt uw bestelde plooifiets van Brompton wel aan?

Schermvullende weergave Een Belgische fietsenhandelaar kreeg het advies fietsen met de goed verkopende basiskleuren in voorraad te nemen ter overbrugging van de transitie. ©Brompton

Als u maandag een plooifiets van het Britse Brompton wil bestellen, is het hoogst onzeker dat die nog voor 29 maart geleverd wordt. ‘We kunnen de levertermijn noch de prijs garanderen’, waarschuwt Jan Botterman, medezaakvoerder van het Gentse Biker Fietsen, een van de tien premiumdealers in ons land.

Botterman kreeg het advies fietsen met de goed verkopende basiskleuren in voorraad te nemen ter overbrugging van de transitie. ‘De voorbije weken hebben we er al een 15-tal extra besteld.’

Bij een bezoek aan Brompton begin dit jaar kreeg de Gentse fietsenverkoper al te horen dat de plooifietsenmaker een extra voorraad onderdelen aanlegt ter waarde van 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) om de bevoorrading van zijn fabriek in het westen van Londen te garanderen bij een no deal.

Brompton huurt een opslagplaats dicht bij de Londense luchthaven Heathrow om voor een extra maand spaken, staal en andere onderdelen in voorraad te hebben. Botterman verwacht niet dat een eventuele (forse) prijsstijging van de populaire plooifietsen zijn klanten zal wegjagen. ‘Ik verwacht dat niet omdat er onder de Europese producenten geen alternatief is van dezelfde kwaliteit. Klanten zullen ook Bromptons blijven kopen als die 100 à 150 euro duurder worden.’

5. Wordt uw vlucht tussen Madrid en Malaga geannuleerd?

Om te vermijden dat het luchtverkeer tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk na een harde brexit helemaal stilvalt op 30 april, ligt een noodplan klaar. Dat laat Britse luchtvaartmaatschappijen toe nog hooguit een jaar te vliegen, landen en op te stijgen in de Europese luchthavens. Vliegen vanuit Europa naar of over Londen zou evenmin een probleem mogen zijn.

50% Interne vluchten Luchtvaartmaatschappijen die voor minder dan 50 procent in Europese handen zijn, mogen na een harde brexit geen interne vluchten in de EU meer uitvoeren.

Luchtvaartmaatschappijen die voor minder dan 50 procent in handen van Europese aandeelhouders zijn, mogen evenwel geen interne vluchten meer in de Europese Unie doen. Dat probleem is het nijpendst voor de voormalige Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia, die nu in handen is van de Britse holding IAG. Dat betekent dat Iberia vanaf 30 maart geen vluchten meer kan organiseren tussen bijvoorbeeld Madrid en Malaga of Tenerife.

Om ook die chaos te vermijden krijgt Iberia zes maanden om de aandeelhoudersstructuur en de controle in lijn met de Europese regels te brengen. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten daarover deze week een voorlopig akkoord. Zolang kan u dus nog veilig een Iberia-vlucht nemen vanuit Brussel of Madrid naar een Spaanse bestemming.

Easyjet paste eerder al zijn aandeelhoudersstructuur aan. De lagekostenmaatschappij Wizzair beschikt nog niet over alle ‘flying colors’.

6. Raakt een Belgisch orkest in Dover zijn instrumenten kwijt?

Wat als een Belgisch orkest op 28 maart in Bristol concerteert en een paar dagen later met zijn muziekinstrumenten naar België wil terugkeren? Wie voor 29 maart voor een tijdelijke opdracht met duur materiaal naar het Verenigd Koninkrijk afreist, kan volgens Jeroen Gobbin, een brexitspecialist van de consultant KPMG, voor onaangename verrassingen komen te staan, of het nu een orkest is of een verkoper met dure diagnoseapparatuur in zijn auto.‘Vandaag hoeft een Belgisch orkest voor een optreden in de Europese Unie geen documenten mee te nemen voor zijn peperdure instrumenten, zoals een Stradivarius-viool van tienduizenden euro’s.'

Maar als het orkest na een no-dealbrexit op 29 maart terugkeert naar België, is het mogelijk dat het aan de Kanaaltunnel of de ferry plots de documenten voor een tijdelijke invoer moet kunnen voorleggen. ‘Dat om te bewijzen dat ze niet in het Verenigd Koninkrijk gekocht zijn, maar enkel voor tijdelijk gebruik ingevoerd werden. Wellicht moet het orkest zonder die papieren een boete betalen, of, erger nog, worden de muziekinstrumenten tijdelijk in beslag genomen tot alles is geregulariseerd. Een redelijk absurde situatie, natuurlijk, want toen het orkest uit ons land vertrok, had het niet eens papieren nodig.’

7. Wordt uw al bestelde Mini ineens een stuk duurder?

Schermvullende weergave Voor klanten van een ultraluxueuze Rolls-Royce is die prijs wellicht van minder belang. Maar ook voor een leuke Mini zit je met zo’n tarief al snel aan een prijsverhoging van 2.500 euro. ©BMW/Max Earey

Mini en Rolls-Royce zijn merken die onder de BMW-groep vallen, maar inzake uitstraling en productie zijn ze nog altijd op en top Brits. Bij Rolls-Royce rollen de sjieke modellen de deur uit in Goodwood aan de Engelse zuidkust. En hoewel Mini nu ook een fabriek heeft in Nederlands-Limburg, is 60 procent nog altijd ‘made in Britain’.Bij beide autofabrikanten komt het overgrote deel van de onderdelen echter uit het buitenland. De BMW-groep is er dan ook als de dood voor dat grensvertragingen het productieproces ondermijnen. Of erger nog, dat hogere invoertarieven de winst opvreten.

Bij een no deal valt het VK terug op de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). In dat geval worden auto’s 10 procent belast zodra ze de grens met de Europese Unie oversteken.Voor klanten van een ultraluxueuze Rolls-Royce is die prijs wellicht van minder belang. Maar ook voor een leuke Mini zit je met zo’n tarief al snel aan een prijsverhoging van 2.500 euro. Het is onduidelijk of de BMW-groep in dat geval de zure appel doorbijt en de prijsverhoging niet doorrekent. ‘Dat is een hypothetische vraag waar we niet op kunnen antwoorden’, zegt Jeroen Lissens, de woordvoerder van BMW Group Belux. ‘Maar we houden als een goede huisvader wel rekening met alle scenario’s en we proberen ons zo goed mogelijk daartegen in te dekken.’

8. U belt van Oxford naar huis. Raakt u aan de bedelstaf?

Sinds 2017 zijn de roamingtarieven, de prijzen die telecombedrijven mogen aanrekenen voor bellen, internetten en sms’en in het buitenland, in alle landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein afgeschaft. Daardoor is het telefoongebruik er even duur of goedkoop als binnen de eigen landsgrenzen.

De Britse operatoren kunnen echter na een brexit zonder deal of na een eventuele overgangsperiode hun tarieven vrij bepalen. Het gevaar is dus niet denkbeeldig dat het gebruik van de smartphone over het Kanaal fors duurder wordt, al gaf de Britse regering onlangs aan dat ze eraan denkt een plafond van 45 pond (52 euro) per maand in te voeren voor datagebruik in het buitenland.

De operatoren zouden ook worden verplicht hun klanten te informeren als die bepaalde limieten, zoals 80 en 100 procent van de maximale capaciteit, hebben bereikt. Ze zouden ook argeloze bellers moeten waarschuwen over de risico’s van uiteenlopende tarieven, bijvoorbeeld tussen Noord-Ierland en Ierland.

De grootste telecomspelers op de Britse markt, zoals EE, O2, Vodafone en Three, gaven vorig jaar aan dat ze geen plannen hebben om de roamingtarieven opnieuw in te voeren. Experts gaan ervan uit dat de prijzen scherp zullen blijven, zolang er voldoende concurrentie is. ‘En mocht er verandering komen in onze roamingaanpak, dan zullen we dat vooraf aan onze klanten laten weten’, aldus Virgin Media.

9. Wat als dat online gekochte shirt van Hazard te groot is?

Schermvullende weergave Stel dat je, nog zonder verzendkosten, 120 euro hebt betaald om voor je zoon, die een hevige Eden Hazard-fan is, een voetbaltruitje te bestellen bij de webshop van Chelsea. Wat zal er gebeuren als na 29 maart het verkeerde truitje geleverd wordt? ©REUTERS

U maakte het misschien al mee. U bestelt een stapel boeken, cd’s of kleren via een Britse webshop, maar krijgt thuis de verkeerde exemplaren geleverd. Als dat gebeurt met een bestelling die u kort voor 29 maart hebt geplaatst, maar die pas na die datum in uw bus belandt, bestaat de kans dat u uw geld niet terugziet, oordeelt KPMG-consultant Jeroen Gobbin.

‘Als zich vergissingen voordoen bij e-commercebestellingen in het Verenigd Koninkrijk kan dat bij een no-dealbrexit na 29 maart een probleem vormen’, voorspelt Gobbin. ‘Stel dat je, nog zonder verzendkosten, 120 euro hebt betaald om voor je zoon, die een hevige Eden Hazard-fan is, een voetbaltruitje te bestellen bij de webshop van Chelsea. Wat zal er gebeuren als na 29 maart het verkeerde truitje geleverd wordt? Kan je je geld dan nog terugkrijgen? Je kan misschien je gelijk halen voor een Belgische rechtbank, maar gaat die de uitvoering van die uitspraak nog kunnen afdwingen bij een Britse? Ik voorzie veel soortgelijke problemen met Britse e-commercebestellingen, omdat het nog niet duidelijk is welke rechtspraak in zo’n scenario van toepassing is.’ En voor het vervangende exemplaar zal u wellicht moeten bijbetalen als daar plots wel douaneheffingen op worden geheven.

10. Wat als u in een Brits ziekenhuis belandt?

Als u na 29 maart bij een citytrip in Londen onwel wordt of aangereden wordt door een dubbeldekker, wordt u wel geholpen in een Brits ziekenhuis. Maar uw medische kosten worden niet langer automatisch terugbetaald. Daarom is het goed op voorhand te bekijken welke voorwaarden gelden voor medische uitgaven buiten de Europese Unie en eventueel een reisverzekering te nemen.Bovendien wordt in de Britse ziekenhuizen grote chaos verwacht na een harde brexit. Een plotse uitstap uit de EU kan leiden tot een tekort aan geneesmiddelen en personeel.De grootste zorg van de Britse ziekenhuizen en apotheken bij een no deal is het de vraag of de medicijnkasten nog gevuld raken. Dagelijks gaan nu ongeveer 45 miljoen medische zendingen van het VK naar Europa en de EU stuurt dagelijks ongeveer 37 miljoen pakketten naar het VK. Die pakketten zijn medisch gecertifieerd voor heel de EU.

Die immense stroom valt bij een no deal stil. Dat betekent dat medicijnen maar ook pacemakers en protheses waarvan de licenties in handen zijn van Britse bedrijven niet meer in Europa kunnen worden verkocht en omgekeerd. Van de ene dag op de andere kunnen 361 Britse producten niet meer worden verkocht in Europa en 978 Europese medicijnen niet meer in het VK. Grote farmaceutische bedrijven als AstraZeneca leggen daarom extra voorraden in Europa en het VK aan.

Welke deal wordt het? Op 29 maart, om 23 uur Londense tijd, komt een einde aan 46 jaar Brits lidmaatschap van de Europese Unie. Amper een maand voor B-Day is het echter nog altijd niet duidelijk hoe die brexit zal verlopen. Welk van de drie scenario’s wordt het?



1. Mays deal In november sloten de Britse premier Theresa May en de EU een dik scheidingsverdrag en raakten ze het eens over een kortere ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relaties tussen Londen en Brussel. Volgens dat verdrag verandert op 29 maart niks. Een overgangsperiode, waarin het VK de Europese regels blijft volgen, loopt tot 31 december 2020. Intussen onderhandelen beide partijen over hun toekomst. Officieel willen Europa en het VK ‘zo innig als mogelijk’ blijven omgaan met elkaar. Maar May koos van meet af aan in de praktijk wel voor een harde brexit. Londen wil uit de Europese douane-unie en de interne markt stappen, om zelf vrijhandelsakkoorden te kunnen sluiten, een eigen migratiebeleid te kunnen voeren en niet langer gebonden te zijn aan EU-wetgeving. Zo frictieloos als tussen EU-lidstaten zal de Brits-Europese handel nooit meer verlopen. Maar komt het wel zover? Vorige maand stemde het Britse Lagerhuis Mays deal genadeloos weg. Hardliners vinden het akkoord te soft, eurofielen te hard. Beide kampen gruwen van de Ierse ‘backstop’, de garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, waardoor het VK vastgeklonken blijft aan de EU zonder enige zeggenschap tot de nieuwe relatie vastligt. May tracht nu concessies van de EU te krijgen. Maar Europa wil niet verder gaan dan een juridisch bindende verklaring dat de backstop tijdelijk is, zonder daar een termijn op te zetten. En het is allesbehalve zeker dat een kosmetisch aangepaste deal straks wel door het Britse parlement geraakt. Gevreesd wordt dat May de ‘tijd laat wegtikken’ en pas kort voor de deadline terugkeert naar Westminster, met het ultimatum ‘mijn deal of geen deal’. 2. Geen deal Zolang Mays deal, of een alternatief, niet goedgekeurd is, valt het VK op 29 maart uit de EU. Vanaf dag een komen er dan weer grenscontroles, productcontroles en importtarieven want het VK valt vanaf dan onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De Britse en de Europese wetgeving kunnen dan snel drastisch uiteenlopen. Iedereen, behalve de brexithardliners, voorspelt dat dat tot economische disruptie en een logistieke chaos zal leiden.



3. (Nog) geen brexit Er wordt dan ook gehoopt dat May te elfder ure het gezond verstand laat zegevieren en dat ze geen brexit zonder akkoord zal tolereren als haar deal sneuvelt. Ze moet dan een verlenging vragen van de onderhandelingen over de Britse uitstap. Voor dat uitstel van de brexit heeft ze de toestemming nodig van de overige 27 Europese lidstaten en van haar parlement. Alleen: wat lost uitstel op? Een verlenging van de brexitgesprekken met meer dan drie maanden zou de Britten bovendien verplichten deel te nemen aan de Europese verkiezingen van mei. Sommigen vragen daarom een tweede referendum, met de mogelijkheid de brexit helemaal af te blazen. Maar dat lijkt echt wishful thinking. Zolang Mays deal, of een alternatief, niet goedgekeurd is, valt het VK op 29 maart uit de EU. Vanaf dag een komen er dan weer grenscontroles, productcontroles en importtarieven want het VK valt vanaf dan onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De Britse en de Europese wetgeving kunnen dan snel drastisch uiteenlopen. Iedereen, behalve de brexithardliners, voorspelt dat dat tot economische disruptie en een logistieke chaos zal leiden.Er wordt dan ook gehoopt dat May te elfder ure het gezond verstand laat zegevieren en dat ze geen brexit zonder akkoord zal tolereren als haar deal sneuvelt. Ze moet dan een verlenging vragen van de onderhandelingen over de Britse uitstap. Voor dat uitstel van de brexit heeft ze de toestemming nodig van de overige 27 Europese lidstaten en van haar parlement. Alleen: wat lost uitstel op? Een verlenging van de brexitgesprekken met meer dan drie maanden zou de Britten bovendien verplichten deel te nemen aan de Europese verkiezingen van mei. Sommigen vragen daarom een tweede referendum, met de mogelijkheid de brexit helemaal af te blazen. Maar dat lijkt echt wishful thinking.

Schermvullende weergave Als Belgische vissers door een no deal plots niet meer in Britse wateren mogen komen, is de hele sector bedreigd. Ze is goed voor een 70-tal vaartuigen en 2.500 jobs. ©Jonas Roosens

Schermvullende weergave Een zwak pond door de brexit maakt shoppen bij een Britse webshop dan weer extra aantrekkelijk, omdat de aankopen goedkoper zijn in euro. ©WFA HARM METER

Schermvullende weergave Eén ding staat vast: bij een no deal wordt Belgische voeding fors duurder voor de Britse consument. ©doc

Schermvullende weergave De grootste zorg van de Britse ziekenhuizen en apotheken bij een no deal is het de vraag of de medicijnkasten nog gevuld raken. ©Bloomberg

Schermvullende weergave Als een orkest na een no dealbrexit op 29 maart terugkeert naar België, is het mogelijk dat het aan de Kanaaltunnel of de ferry plots de documenten voor een tijdelijke invoer moet kunnen voorleggen. ©ANP Kippa

Schermvullende weergave Luchtvaartmaatschappijen die voor minder dan 50 procent in handen van Europese aandeelhouders zijn, mogen evenwel geen interne vluchten meer in de Europese Unie doen. ©REUTERS