‘Politieke chaos rond de brexit? Dit is nog maar het begin'

Zelfs als Theresa May erin zou slagen het scheidingsverdrag door het parlement te krijgen, is de chaos niet voorbij, waarschuwt de Noord-Ierse politicoloog David Phinnemore. ‘Zeker in Noord-Ierland kunnen de gevolgen radicaal zijn. De paramilitaire organisaties zullen dat uitbuiten.’

In een klimaat waarin bijna elke dag een nieuwe verrassing in de brexit-onderhandelingen opduikt, is het moeilijk de toekomst te voorzien. Aan voorspellingen wil David Phinnemore zich dus niet wagen. Maar als specialist in de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ziet de decaan van de faculteit politicologie aan de Queen’s University van Belfast wel enkele evoluties in de politieke chaos.

David Phinnemore (51) is decaan van de faculteit Kunsten, Menswetenschappen en Sociale wetenschappen aan de Queen’s University in Belfast. De Noord-Ierse professor is gespecialiseerd in de Europese instellingen, de Europese beslissingsprocessen, de externe relaties en het uitbreidingsproces. Hij is ook een zestal keer per jaar docent aan het Europacollege in Brugge.

‘Ik denk dat we op het punt gekomen zijn dat een meerderheid van de parlementsleden ook wel doorheeft dat een no deal over de scheiding op 29 maart een absolute ramp zou zijn. May gebruikt de naderende deadline in de hoop dat veel parlementsleden zich uiteindelijk zullen onthouden bij die stemming.’

Phinnemore, die ook een zestal keer per jaar les geeft aan het Europacollege in Brugge, is gespecialiseerd in de uitbreiding, en sinds kort ook in het verlaten, van de EU. Hij ziet wel iets in het scenario waarbij May nog wat uitstel koopt na 29 maart. ‘Als ik kijk naar wat nog allemaal geregeld moet worden, is die datum bijna onmogelijk geworden. Je moet nog naar de Europese Raad, naar het Europees Parlement, alle individuele lidstaten moeten hun zegen geven. En in het VK moet nog worden bekeken welke binnenlandse wetgeving allemaal gewijzigd moet worden om het akkoord te kunnen uitvoeren.’

‘Logistiek gezien is de deadline dus bijna onmogelijk. Maar ik zie May zo’n extra uitstel politiek enkel verkocht krijgen als ze het scheidingsakkoord zelf eerst goedgekeurd krijgt in het parlement. Pas dan kan ik me inbeelden dat ze nog een aantal maanden uitstel vraagt om het in voege te laten treden.’

Wat wel tot de absurde situatie zou leiden dat de Britten voor de Europese verkiezingen moeten gaan stemmen.

David Phinnemore: ‘Neen, want je zou het uitstel op 2 juli kunnen laten aflopen. Dat is de eerste dag dat het Europees Parlement zetelt, zodat er geen noodzaak is dat de Britten nog gaan stemmen.’

Ziet u het nog zover komen dat er een tweede referendum over de brexit komt?

Schermvullende weergave David Phinnemore ©rv

Phinnemore: ‘Je kan niets uitsluiten in deze zenuwachtige tijden. Als May het in het parlement niet haalt met haar deal, wat gebeurt dan? Het parlement zou dan kunnen kiezen voor nieuwe verkiezingen, of een nieuw referendum, waar toch iets meer steun voor groeit. May balanceert op een heel slappe koord.’

De onzekerheid zal dus nog enige tijd aanhouden.

Phinnemore: ‘De focus van de regering ligt helemaal op het scheidingsverdrag. Maar over wat daarna moet gebeuren, is nog helemaal niet nagedacht. May mag dan wel verklaren dat er geen sprake kan zijn van een douane-unie of dat een speciale status voor Noord-Ierland uitgesloten is, na verkiezingen kan dat nog allemaal veranderen. Een mogelijke grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland heeft de grote verdeeldheid in de Britse politiek blootgelegd, zowel in Labour als bij de Conservatieven. Willen we in de douane-unie of de eengemaakte markt blijven? Wat doen we met Noord-Ierland? Dat zijn de cruciale vragen die nog altijd geen antwoord gekregen hebben in Londen.’

Zelfs met een scheidingsakkoord is dus nog geen echte oplossing in zicht?

Phinnemore: ‘Dit is nog maar het begin. Als je denkt dat dit moeilijk was, wacht dan maar tot de volgende ronde. De echte onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK moeten nog beginnen. En wat is het standpunt van het VK over die relatie? Niemand die het weet.’

Wat als May het scheidingsakkoord toch niet goedgekeurd krijgt?

Phinnemore: ‘Pas de jongste zes maanden is het de Britten duidelijk geworden hoe chaotisch en rampzalig een no deal zou zijn. Vanaf de 30ste maart moeten dan tarieven geheven worden op alle goederen en diensten die verhandeld worden tussen het VK en de EU. Ook al zou je dat willen, je kan die niet wegwensen. De geloofwaardigheid van het VK als handelspartner voor de rest van de wereld zal afhangen van de daadkracht waarmee het toont dat het daadwerkelijk goederen controleert die het land in komen. Voor de EU geldt hetzelfde.’

Dus dat betekent: grenscontroles vanaf dag één?

Phinnemore: ‘Er is daar toch wat politiek pragmatisme over gegroeid. In het begin zal de overheid focussen op de risico’s die de import van goederen met zich meebrengt en met de bestaande handelsstromen zijn die nog vrij klein, omdat je je baseert op 46 jaar oude gemeenschappelijke regels. Maar op termijn groeien die natuurlijk uit elkaar.’

Hier in Ierland, aan de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland, is iedereen ervan overtuigd dat zelf de minste controles, bijvoorbeeld met een camera, tot onrust en nieuw geweld kunnen leiden die het vredesproces in gevaar brengen. Maar de kans is dus klein dat die controles er al eind maart komen?

Phinnemore: ‘Wat verandert tussen 23.00 uur en middernacht op 29 maart? Tarieven worden van kracht. Maar zullen de EU en het VK die tarieven onmiddellijk willen toepassen? Ik weet het niet, maar misschien komt er eerst wel een periode waarbij een oogje wordt dichtgeknepen. Maar op een bepaald moment zal de integriteit van de eengemaakte markt beschermd moeten worden. De EU zal zeker willen vermijden dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland een soort achterdeur wordt om goederen van het VK naar Europa te exporteren.’

Zijn de waarschuwingen voor nieuw geweld overdreven?

Phinnemore: ‘Je mag ze zeker niet aan de kant schuiven. Er zijn nog verschillende groeperingen actief die de brexit willen misbruiken om hun eigen politieke doelstellingen te verwezenlijken. Vooral aan republikeinse kant bestaat nog een hele waaier aan paramilitaire groepen die zich actief verzetten tegen elke Britse inmenging. Het wegwerken van de grens was een belangrijk onderdeel van het vredesproces. Als je dat terugdraait, welk signaal geef je dan?’

Weet je wie voordeel zal doen met een grens in Ierland? De paramilitaire organisaties, omdat ze dan kunnen smokkelen. David Phinnemore politicoloog aan de Queen’s University in Belfast

‘De frustratie over de Britse regering is aan beide zijden enorm toegenomen. De Noord-Ierse loyalisten, die voor de eenheid met het VK zijn, zijn bang uitverkocht te worden door Londen. De republikeinen, die streven naar een eenmaking van het eiland, zijn boos omdat er een nieuwe grens dreigt te komen.’

De republikeinen leggen nu zelfs de vraag voor een eengemaakt Ierland weer op tafel. Ze zien een kans nu de zakelijke belangen van Noord-Ierland, met inbegrip van die van de loyalisten, bedreigd worden door de brexit.

Phinnemore: ‘De mogelijkheid van zo’n referendum is opgenomen in de Goedevrijdagakkoorden die in 1998 de vrede regelden. De republikeinen zullen er alles aan doen om dit momentum zo goed mogelijk te gebruiken. Er zijn inderdaad loyalistische zakenlui die nu inzien dat een grens in de Ierse zee met het VK minder schadelijk zou zijn dan een met de Ierse Republiek. Weet je: de brexit is er gekomen omdat mensen radicaal wilden breken met van alles. Dan moet je niet verbaasd zijn als de gevolgen ook zo radicaal uitdraaien.’

Met mogelijk geweld tot gevolg?

Phinnemore: ‘Daar is zelfs de politie formeel over. Weet je wie voordeel zal halen uit een harde grens? De paramilitaire organisaties, omdat die dan enorm veel geld kunnen verdienen door te smokkelen. Het heeft jaren geduurd voor de politie in de grensregio weer enig vertrouwen heeft kunnen opbouwen. Als die politie nu ingezet wordt om de grens weer te bewaken, kan ze makkelijk opnieuw een doelwit worden.’

Waarbij soms gesuggereerd wordt dat je de grens wel met camera’s kunt bewaken.

Phinnemore: ‘Camera’s registreren enkel het voertuig, niet de inhoud ervan. Dat is dus een systeem dat op vertrouwen gebaseerd is. Zal dat werken? De politieke retoriek van May en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker suggereert nu dat je controles kan invoeren op enige afstand van de grens, bijvoorbeeld in de bedrijven. Maar zelfs in dat geval zullen activisten die douaniers als een manifestatie van de grens beschouwen. In dit klimaat weet je niet waartoe dat kan leiden.’

Zijn de economische gevolgen van de onzekerheid nu al zichtbaar in Ierland?