Portmade: ‘Brexit verhoogt werkdruk enorm'

Door de brexit stijgt het aantal douaneaangiften in Europa met 40 procent. ‘Meer werk voor ons, maar niet het werk dat we ambiëren. Integendeel’, is bij het douanedienstenbedrijf Portmade te horen.

‘Voor ons is de brexit opnieuw een stap achteruit’, zegt Jef Hermans van Portmade, een specialist in douaneaangiften voor logistieke bedrijven, rederijen en grote industriële bedrijven en een van de grote spelers in de Benelux. ‘We zetten met ons bedrijf al jaren in op de digitalisering van gegevensuitwisseling. Nu die in de logistieke sector langzaam de kinderschoenen ontgroeit, gooit de brexit roet in het eten.’

Hermans wijst erop dat België alleen al 18.000 kmo’s telt ‘die geen notie hebben van hoe ze met douanedocumenten moeten omgaan’. Toch moeten ze zich aanpassen aan de nieuwe import- en exportregels. ‘Het zijn bedrijven met vaak kleine klanten en kleine zendingen die werken zoals tien jaar geleden, met e-mail, factuur en print. Papierwerk op computer. Met digitalisering heeft dat niets te maken.’

Volgens Portmade, dat aanwezig is in Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge en Luik, leidt de brexit tot 35 à 40 procent meer douaneaangiften. ‘Dat kan een enorme impact hebben op onze werkdruk. We doen nu 1 miljoen aangiften in de Benelux, met 50 mensen. Stel dat daar plots 400.000 aangiften bijkomen waarvan we het gros manueel moeten uitvoeren, dan moet ik 100 mensen aanwerven.’

Dactylowerk

Hermans staat niet te juichen over het extra brexitwerk. ‘Onze mensen hebben geen drie jaar gestudeerd om dactylowerk te doen. We werken liever via robot- en selflearningsoftware, zodat we kunnen focussen op controle, het aanbieden van oplossingen, het contacteren van klanten en douane, en het optimaliseren van in- en exportstromen.’

Schermvullende weergave Jef Hermans ©rv

Meer digitalisering kan de brexit verzachten, is de overtuiging van Hermans. Hij hoopt dat kleine bedrijven hun aangiften regelen via hun eigen logistieke spelers of via haveninformaticaplatforms die digitaal beter uitgerust zijn.

Douaneaangiften maken de export en import duurder en de kosten kunnen nog stijgen als er in het geval van een harde brexit invoerrechten komen. Die kunnen variëren van 0,5 tot 10 à 12 procent, afhankelijk van het product, zegt Hermans. ‘Dat kan voor een Britse partij een reden zijn om elders te gaan shoppen.’

Omgekeerd zoeken bedrijven op het Europese vasteland die naar het VK uitvoeren andere afzetmarkten. Sommige Belgische bedrijven zijn voor meer dan 50 procent van hun omzet afhankelijk van het VK, stipt Hermans aan. ‘De kosten voor de export van voedsel en ingevroren groenten naar het VK zullen fors stijgen want alles moet worden gekeurd.’

Congestie vermijden

Of we ons moeten voorbereiden op ellenlange brexitfiles hier en aan de overkant van het Kanaal? ‘De Britten zullen koste wat het kost congestie in hun havens proberen te vermijden. Op basis van de toelichting die ik van de Britse douane hoorde, verwacht ik dat ze zich flexibeler, zelfs lakser opstellen. Wie goederen invoert, kan onmiddellijk naar de klant in het binnenland rijden. Het volstaat binnen de maand de goederen in te klaren. Ook goederen die het VK verlaten, zullen ze amper controleren.’

Hermans vreest dat de Britten voor sommige producten van de strenge Europese normen op het vlak van veiligheid, voeding, fiscaliteit en douane afstappen. ‘Als het VK die naar beneden aanpast, heeft dat mogelijk gevolgen voor de veiligheid en de import van namaak. Het VK kan dan de poort zijn om producten van minderwaardige kwaliteit op de Europese markt binnen te laten. Europa daarentegen zal wel streng controleren.’