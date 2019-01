Queen spoort politici aan uitweg te zoeken uit brexitimbroglio

'Respecteer de verschillende standpunten, zoek samen naar een compromis en verlies nooit het grotere geheel uit het oog', stelde koningin Elizabeth II in een speech.

Amper twee maanden voor het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie vaarwel zegt, hebben de Britten nog steeds geen idee hoe die scheiding na 45 jaar huwelijk gaat verlopen. De brexit heeft het land in zijn diepste politieke crisis in een halve eeuw gestort.

De besluiteloosheid van de Britse politici in het dossier maakt niet alleen de Europese leiders en de Britse bevolking nerveus. Ook Queen Elizabeth II lijkt haar buik vol te hebben van het gesteggel in Westminster. Dat suggereren alvast enkele passages in de speech die ze donderdagavond laat gaf ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het Women's Institute in Norfolk.

'Geduld, vriendschap, een sterke focus op de gemeenschap en rekening houden met de noden van anderen, het is vandaag even belangrijk als zoveel jaar geleden toen deze organisatie opgericht werd', stak de 92-jarige Britse koningin van wal.

Beproefde recepten

Ze wees erop dat elke generatie nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voorgeschoteld krijgt. 'In de zoektocht naar antwoorden in de moderne tijd val ik graag terug op beproefde recepten, zoals geen kwaad spreken over elkaar en verschillende standpunten respecteren, samen een compromis zoeken en nooit het grotere geheel uit het oog verliezen. Die recepten zijn tijdloos en ik beveel ze iedereen aan.'

De vorstin moet zich neutraal opstellen in politieke kwesties.

Tijdens haar toespraak nam de Queen het woord 'brexit' niet in de mond. De vorstin moet zich dan ook neutraal opstellen in politieke kwesties. Maar heel wat Britten lazen in de speech wel een duidelijke boodschap aan hun politici: stop het gekibbel en zoek een uitweg uit de crisis die de vijfde economie ter wereld aan de rand van de afgrond dreigt te brengen.

Scharniermomenten

Ook in haar traditionele kerstboodschap had de Britse koningin de politici in haar land al eens op de vingers getikt. 'Zelfs als de meningsverschillen heel groot zijn, is het altijd belangrijk de andere menselijk en met respect te behandelen. Die houding is altijd een goede eerste stap om elkaar beter te begrijpen.'

En de afgelopen jaren zijn aan haar uitspraken op scharniermomenten in de Britse geschiedenis ook politieke interpretaties gegeven. In de aanloop naar het Schotse onafhankelijkheidsreferendum in 2014 bijvoorbeeld riep ze de kiezers op 'heel goed na te denken over de toekomst'.

De Queen werd ook meegesleurd in de campagne rond het brexitreferendum in 2016. Het Britse boulevardblad The Sun berichtte destijds dat de vorstin ex-vicepremier Nick Clegg gezegd zou hebben dat de 'EU een verkeerde richting ingeslagen was'.

Nieuwe stemming

De speech in Norfolk kwam er aan de vooravond van een nieuwe stemming in het Britse parlement. Volgende dinsdag buigt dat zich over een resem amendementen die gekoppeld worden aan de brexitmotie van de Britse premier Theresa May.