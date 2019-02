Redersfamilie Cigrang hengelt naar brexitorders

De scheepvaartgroep CLdN van de Antwerpse familie Cigrang heeft zich rechtstreeks bij de Britse regering kandidaat gesteld om vrachtverkeer te verzekeren in het geval van een harde brexit. Dat meldt de gespecialiseerde website FreightWaves.

Eén van de grootste uitdagingen voor de Britse regering bij een chaotische brexit is het orderlijk laten verlopen van het vrachtverkeer van en naar de Britse eilanden. Londen is dan ook al een hele tijd bezig om maatregelen te treffen.

Zo waren er plannen voor een nieuwe ferryverbinding tussen Oostende en Ramsgate om de haven van Dover te kunnen ontlasten. Maar die zijn weer geschrapt omdat het bedrijf dat het contract won geen ervaring had en niet beschikte over de juiste schepen.

In de zoektocht naar oplossingen meldt FreightWaves nu dat CLdN zich via zijn Britse vertegenwoordiger, Phil Pannett, rechtstreeks meldde bij de Britse regering om met zijn schepen het transport van goederen te verzekeren die niet via de normale verbindingen de oversteek kunnen maken.