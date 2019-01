Regering werft 718 mensen extra aan door brexit

Douaniers

Bij de Economische Inspectie komen er 21 voltijdse banen bij, verklaarde minister van Economie Kris Peeters (CD&V). De brexitwet biedt ook een wetgevend kader en bescherming voor arbeidscontracten van Britten in België en Belgen in Groot-Brittannië, en dit op basis van wederkerigheid. De regering gaat voorts advies vragen bij de Commissie Boekhoudkundige Normen over de boekhouding en jaarrekening van Britse bedrijven in België, nu het Verenigd Koninkrijk niet langer meer deel zal uitmaken van de Europese Unie.