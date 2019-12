Remain-activiste Gina Miller: 'VK lijkt wel eenpartijstaat'...

Na zijn ruime electorale zege heeft Boris Johnson de handen vrij om zonder veel toezicht de brexit door te voeren. Dat zegt Gina Miller, de bekende activiste voor het Remain-kamp. Maar de donkere brexitwolken zijn volgens haar niet verdwenen. 'En ik verwacht ook grote constitutionele problemen.'

Gina Miller heeft haren sporen verdiend in de brexitsaga. Als militante voor het Remain-kamp wist ze via de rechtbank af te dwingen dat het Britse parlement een grotere inspraak kreeg in het verloop van het proces dat moet leiden tot het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De grote overwinning van Boris Johnson bij de parlementsverkiezingen van donderdag heeft dat toezicht evenwel onderuitgehaald. De brexit zal nu sneller gaan omdat de Britse premier veel meer macht heeft gekregen.

'Het is een overwinning geworden omdat een complex probleem eenvoudig wordt voorgesteld. Bij het referendum luidde de slogan 'Take back Control', nu was het 'Get Brexit done'. Telkens drie woorden, dat slaat aan bij de kiezers', zegt Miller in een telefonisch interview.

Complexe zaken

'Die slogans zijn duidelijke boodschappen waardoor het allemaal eenvoudig lijkt. Maar de complexe zaken die onvermijdelijk volgen, zijn zo onder de mat geschoven', gaat de activiste voort. 'Johnson heeft zijn doel bereikt. Hij kan nu zonder veel toezicht en tegenspraak zijn brexit doorvoeren. Door de uitslag lijkt het Verenigd Koninkrijk wel af te stevenen op een eenpartijstaat.'

Voor de omvang van de overwinning van Johnson heeft Miller een eenvoudige verklaring: Labour-leider Jeremy Corbyn. 'Ik heb in de aanloop naar deze verkiezingen campagne gevoerd om tactisch te stemmen voor een tweede brexitreferendum. Met andere woorden om een coalitie tussen Labour en de Liberaal-Democraten mogelijk te maken', stelt Miller.

'Maar uit alle gesprekken die ik voerde tijdens de deur-aan-deurronde, werd snel duidelijk dat de mensen vooral niet in zee wilden met Corbyn. De brexit kwam op de tweede plaats. Het wantrouwen was zo groot dat de mensen zelfs in een coalitie Corbyn niet vertrouwden. Ze geloofden niet dat hij een nieuw referendum zou organiseren maar ze wilden zeker niet dat hij het land zou gaan leiden. De uitslag betekent dan ook een groot falen voor drie jaar oppositie.'

Voor Miller heeft Labour veel te lang getwijfeld en nooit een duidelijk een standpunt ingenomen. Toen Labour zich uiteindelijk alsnog schaarde achter een nieuw referendum, was het vertrouwen al lang verdampt.

Er speelde ook een zekere brexitmoeheid. 'De meeste mensen nemen een afwachtende houding aan. Ze willen doorgaan met hun leven en wachten af wat de Conservatieven nu zullen doen', aldus nog Miller.

Geen mandaat

De grote meerderheid die Johnson kreeg, is echter geen mandaat voor het hele Verenigd Koninkrijk. 'Hij kreeg een mandaat van de kiezers in Engeland en Wales maar niet van die in Schotland of Noord-Ierland', merkt Miller op.

Dat betekent volgens haar dat moeilijkheden op komst zijn. 'Ik verwacht grote constitutionele problemen. Het is duidelijk dat Schotland wel kiest om in de Europese Unie te blijven. En de oplossing voor de Ierse grens is heel slecht gevallen in Ierland. Je mag de uitslag in Ierland niet onderschatten. Voor het eerst bereiken de republikeinen daar een meerderheid. Dat betekent dat de Ierse hereniging niet langer onmogelijk is.'

Ook de donkere brexitwolken zijn nog lang niet verdwenen, waarschuwt Miller. 'Ik verwacht dat de onderhandelingen met Europa over een vrijhandelsakkoord zullen aanslepen tot 1 juli 2021. Zolang blijft een 'no deal' mogelijk. Maar het is ook best mogelijk dat de Ieren niet kunnen leven met de voorwaarden van het akkoord en zich willen losmaken van het Verenigd Koninkrijk. Net als de Schotten.'

Uiteenvallen VK

De brexitoverwinning van Boris Johnson betekent niet alleen dat het Verenigd Koninkrijk zich losmaakt van Europa. 'Het kan evengoed het uiteenvallen van het koninkrijk inluiden', stelt Miller.

Ik verwacht dat deze regering de volgende tien jaar aan de macht zal zijn. Gina Miller Activiste Remain-kamp

De Conservatieve overwinning is er ook gekomen door het zorgvuldig selecteren van de kiesdistricten en door het Britse kiessysteem kan een relatief kleine verschuiving grote gevolgen hebben. 'Natuurlijk speelt dat mee, maar met zo'n klinkende overwinning zal er nooit gesleuteld worden aan het electoraal systeem', meent Miller.