Stewart valt uit toryrace, Johnson vergroot voorsprong

Met Rory Stewart verdwijnt de laatste echte tegenstander van een 'no deal'-brexit uit de strijd om Theresa May op te volgen als Brits premier.

Ook in de derde stemronde over de opvolging van Theresa May als Conservatief partijleider en Brits premier heeft Boris Johnson woensdag zijn favorietenrol nog uitgediept. Dit keer schaarden 143 van de 313 tory’s in het parlement zich achter de gewezen Londense burgemeester en minister van Buitenlandse Zaken.