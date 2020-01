‘Tijd om Britse aandelen in te slaan'...

Door de jarenlange brexitheisa zijn Britse aandelen in 30 jaar niet zo goedkoop geweest. Nu de storm is gaan liggen en het Verenigd Koninkrijk afstevent op een deal met Europa, is het tijd om wat meer Britse bedrijven te kopen, menen de analisten.

De brexit heeft de beleggers in Britse aandelen geen deugd gedaan. De Londense beurs is sinds de stemming in juni 2016 fors achtergebleven. De FTSE100-index is weliswaar met 18 procent gestegen, maar door de daling van het Britse pond met 9 procent halveert het rendement voor een Belgische belegger.

Ter vergelijking: de EuroStoxx50 won in die periode 22 procent. Al drie jaar investeren de internationale beleggers minder in Britse aandelen dan ze volgens de referentie-indexen zouden moeten.

Rentokil

Er is een groot verschil tussen de individuele aandelen. Enerzijds telt de Londense beurs veel multinationals, voor wie de brexit niet zo veel uitmaakt. ‘De bedrijven uit de FTSE100 halen 70 procent van hun omzet buiten het VK’, zegt directeur Ritu Vohora van M&G Asset Management. Die bedrijven profiteerden van de neergang van het pond, wat hun concurrentiepositie ten goede kwam. Denk aan namen als de ongediertebestrijder Rentokil , de farmagroep GlaxoSmithKline of de luxegroep Burberry .

Anderzijds presteerden bedrijven die vooral aan de lokale consument verkopen ondermaats, omdat de brexit op het vertrouwen woog. Telecomgroepen als BT en Vodafone, of nutsbedrijven als Centrica, gingen onderuit. Vastgoedbedrijven met veel activiteiten in Londen, zoals British Land, waren helemaal uit de gratie.

‘Door de negativiteit over Britse aandelen en de Britse economie is de waardering van de Londense beurs gezakt tot het laagste peil in 30 jaar tegenover de andere beurzen. Britse aandelen zijn zowat 34 procent goedkoper dan het gemiddelde van de andere wereldmarkten’, stelt Alex Breese, analist Britse aandelen bij de vermogensbeheerder Schroders. Hij baseert zich op de koerswinstverhouding, de koers tegenover de boekwaarde en het dividendrendement.

Britse aandelen leveren een dividend-rendement van 4,5 procent op, een stuk hoger dan de 2,3 procent voor de MSCI World Index. ‘De voorbije 30 jaar is het dividendrendement van de Britse markt tegenover de rest van de wereld twee keer hoger geweest’, legt Sue Noffke, hoofd Britse aandelen van Schroders uit.

‘De dividendvooruitzichten zijn goed’, denkt fondsbeheerder Katen Patel van JPMorgan Asset Management. ‘De Britse managementteams zijn zich bewust van het belang inkomen voor hun aandeelhouders te genereren. Tegelijk zullen de bedrijven door de opgeklaarde situatie meer investeren.’

Geen dividendbelasting

Wie tuk op dividenden is, zit goed in Londen. De Britten heffen geen dividendbelasting. U moet alleen de Belgische roerende voorheffing betalen. De Britten hebben wel een equivalent van onze beurstaks. Bij de aankoop betaalt u de Stamp Duty van 0,5 procent, maar niets bij de verkoop.

Maar niet alle aandelen op de Londense beurs zijn goedkoop. ‘Bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten, zijn ondergewaardeerd. Andere, meer globale bedrijven zijn duur, met extremen aan beide kanten’, zegt Noffke. ‘Als er een oplossing komt voor de brexitimpasse, zal de eerste categorie een inhaalbeweging maken, denken we. Denk aan binnenlandse banken, vastgoedbedrijven, huizenbouwers, retailers, vrijetijdsbedrijven, voedingswinkelketens, mediabedrijven, vliegtuigmaatschappijen en de nutssector.’

Alle voorlopende indicatoren wijzen op een uitzonderlijk herstel van het vertrouwen van bedrijven en gezinnen, nu het gevaar van een linkse, bedrijfsonvriendelijke regering van de baan is. Alex Breese Schroder

Vohora stipt aan dat de binnenlandse aandelen nog eens 20 procent goedkoper noteren dan de exporteurs. Ook Breese ziet potentieel in bedrijven die het gros van hun omzet in het VK halen. ‘Alle voorlopende indicatoren wijzen op een uitzonderlijk herstel van het vertrouwen van bedrijven en gezinnen, nu het gevaar van een linkse, bedrijfsonvriendelijke regering van de baan is. De kans op een harde brexit is zeer klein geworden. Bedrijven investeren opnieuw en de consument geeft meer uit. Dat zal de bedrijfswinsten ondersteunen.’

Kmo's

Breese waarschuwt dat de klim van het pond een gevaar is voor de exporteurs, die vaak aan hoge waarderingen noteren. ‘De sector van kapitaalgoederen, vooral de engineering, is te mijden. Ook de meeste makers van huishoudgoederen zijn duur, net als groeiaandelen zoals technologie.’

Schroders verkiest de kleine en middelgrote bedrijven boven de multinationals. ‘Ze presteren al jaren beter’, argumenteert Noffke. De FTSE250-index, de grootste 250 bedrijven na die in de FTSE100, leverde de voorbije 20 jaar een rendement van 520 procent op. De FTSE100 komt ‘slechts’ aan 136 procent. ‘In een snel veranderende wereld zijn kmo’s dankzij hun dynamisme beter in staat nieuwe opportuniteiten te grijpen’, luidt de argumentatie. ‘Bovendien is de omzetgroei makkelijker, aangezien ze een kleiner stuk van de taart hebben. En ze zijn vaker het voorwerp van overnames, wat de koersen ook helpt.’