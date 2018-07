Trump aan May: ‘geen handelsdeal met zachte brexit'

De Amerikaanse president Donald Trump kiest tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk voluit de kant van de harde brexiteers. Als premier Theresa May haar plannen voor een zachte brexit doorzet, maakt een handelsakkoord met de VS volgens hem weinig kans.

May mag dan graag verkondigen dat het VK een ‘speciale relatie’ heeft met de VS, aan Trump heeft ze niet meteen een trouwe bondgenoot. In een interview met de tabloid The Sun haalde de president uit naar de brexitstrategie van May, die nog maar gisteren werd vastgelegd in een witboek.

Die plannen worden algemeen beschouwd als een ‘zachte’ brexit, waarbij er bijvoorbeeld naar gestreefd wordt om het goederenverkeer met de EU zo frictieloos mogelijk te laten verlopen. Maar als ze worden uitgevoerd, zullen ze volgens Trump ‘waarschijnlijk dodelijk zijn’ voor een aparte handelsdeal tussen het VK en de VS. ‘Als ze de deal zo afsluiten, zouden we met de Europese Unie in plaats van met het Verenigd Koninkrijk zaken doen’, redeneert Trump, die vindt dat May beter naar zijn advies had moeten luisteren.

Trump zwaait in het interview ook de lof van Boris Johnson, de hardliner die eerder deze week opstapte als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij de brexitplannen van May te soft vindt.