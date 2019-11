Trump ziet problemen in brexitdeal van Johnson

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump bemoeilijkt de brexitdeal die Boris Johnson met Europa sloot, een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen goed woord over voor de brexitdeal die Johnson sloot met Europa. In een radio-interview liet Trump vallen dat die deal 'geen handelsovereenkomst met de Verenigde Staten toelaat'. Trump had de Britten nochtans een 'prachtig handelsakkoord' voorgespiegeld na hun vertrek uit de Europese Unie.

Dat Trump zijn handen aftrekt van Boris Johnson heeft alles te maken met de man die Trump interviewde op de Britse radio LBC: Nigel Farage, een brexiteer in hart en nieren en leider van de brexitpartij. Trump is al langer beste maatjes met Farage. De brexitpartij ijvert voor een direct vertrek uit de Europese Unie.

Volgens Trump kunnen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten enkel zaken doen met een voor de Britten 'betere' brexitdeal. 'Wij willen handel drijven met het Verenigd Koninkrijk en zij met ons', aldus Trump. 'Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk.'

De president zei ook dat het 'belachelijk' was dat de brexitdeal de handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Zo zal Europa geen fiat geven voor een deal die Europese milieu- en gezondheidseisen onderuit haalt. Een Brits-Amerikaanse deal die de invoer toelaat van chloorkippen, hormonaal bewerkt rundvlees of genvoedsel zou, zeker zolang de Britten geen handelsakkoord sluiten met Europa, geen kans maken.

Deal met brexitpartij?

Samen vormen Boris Johnson en Nigel Farage een niet te stuiten macht. Donald Trump VS-president

De kanttekeningen van Trump zijn een sideshow in het verkiezingsdebat dat helemaal is losgebarsten in het Verenigd Koninkrijk. Johnson hoopt op een verkiezingsoverwinning op 12 december om het parlement daarna eindelijk te laten instemmen met de Britse EU-uittreding.

Trump kiest in die campagne resoluut partij voor een samenwerking tussen Boris Johnson en Nigel Farage. 'Samen vormen zij een niet te stuiten macht,' zei hij op LBC. Hij voegde eraan toe dat een overwinning van Labour-leider Jeremy Corbyn 'heel slecht' zou zijn voor het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse president ontkende in een adem de verdachtmakingen van Corbyn dat Johnson de Britse gezondheidsdienst NHS zou 'verkopen' aan de VS om een handelsakkoord los te weken. Ik ben niet geïntersseerd, zei Trump.

In de Britse pers is intussen veel te doen over een mogelijke deal tussen de Conservatieven van Johnson en de brexitpartij in de aanloop naar de verkiezingen. De brexitpartij staat voor een dilemma: ze zal een hoge score halen, maar daardoor net ook het kamp dat gekant is tegen een brexit sterker maken.