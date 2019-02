'Uitstel brexit zou rationele beslissing zijn'

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk verhoogt de druk op de Britse premier Theresa May om de brexit over de deadline van 29 maart te tillen. Volgens May lost dat de impasse echter niet op.

'Het is volstrekt duidelijk dat er geen meerderheid is in het Britse Lagerhuis om de brexitdeal goed te keuren. We stevenen af op een chaotische brexit, of op een verlenging van de brexitgesprekken. En zo'n uitstel zou een rationele beslissing zijn.'

Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk maandagmiddag gezegd in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, waar de Britse premier Theresa May in de marge van een EU-top met de Arabische Liga naar een uitweg zoekt uit de brexitimpasse.

No deal

Over een maand, op 29 maart, wordt de brexit een feit. Het scheidingsverdrag dat May en de EU in november sloten, werd vorige maand echter genadeloos weggestemd in het Britse parlement. Daardoor dreigt volgende maand een Brits vertrek uit de EU zonder akkoord, wat economisch desastreus zou zijn.

Elk uitstel doet gewoon dat: het stelt het moment uit waarop je een beslissing neemt. Het lost de kern van de zaak niet op. Theresa May Brits premier

May vraagt Brussel daarom extra toegevingen over de omstreden 'backstop' voor Noord-Ierland, in de hoop dat haar plan dan wel behapbaar is voor het Lagerhuis. De nieuwe stemming, kondigde ze zondag aan, vindt wel pas op 12 maart plaats, amper 17 dagen voor 'B-day'. Mays politieke strategie lijkt dus te zijn 'de klok te laten wegtikken', zodat de druk immens wordt en parlementsleden voor een ultimatum geplaatst worden: mijn deal, of een no deal.

Amendementen

De kans dat Mays gok goed uitpakt, lijkt echter klein. Het parlement lijkt, net als Tusk, steeds meer aan te sturen op een uitstel van de brexit. Woensdag vindt in het parlement een stemming plaats over een reeks amendementen, waarbij dat van Labour-lid Yvette Cooper en Conservatief Oliver Letwin, een partijgenoot van May, de belangrijkste zijn.

Kort gesteld komt het erop neer dat als Mays deal op 12 maart weggestemd wordt, het Lagerhuis haar 's anderendaags de controle over het brexitproces uit handen neemt. May krijgt dan twee opties. Of ze zoekt een meerderheid die een no-dealbrexit goedkeurt - wat, op de steun van de brexithardliners na, onwaarschijnlijk is.

Of ze stemt in met een verlenging van artikel 50 van het Europese verdrag, dat scheidingsgesprekken van lidstaten regelt. Daar lijkt in het parlement wel een meerderheid voor te zijn.

Dissidentie

Ook in de regering van May dreigt stilaan dissidentie. Dit weekend zeiden Amber Rudd, David Gauke en Greg Clarke - respectievelijk de minister van Werk, Justitie en Bedrijven - voor het eerst openlijk dat ze, in het geval een 'no deal' dreigt, een uitstel van de brexit steunen. Daarmee hintten ze dat ze voor het amendement van Cooper en Letwin zullen stemmen.

May laat voorlopig in het midden of het drietal dan ontslagen zou worden omdat ze tegen het regeringsstandpunt ingaan. Maandagmiddag onderstreepte May eens te meer dat ze zo'n verlenging van artikel 50 verwerpt. 'Elk uitstel doet gewoon dat: het stelt gewoon het moment uit waarop je een beslissing neemt. Het lost de kern van de zaak niet op.'

Hoe lang?

De vraag blijft bovendien hoe lang zo'n uitstel zou duren. Tot eind mei, als de Europese verkiezingen plaatsvinden? De pro-Europese Britse kwaliteitskrant The Guardian citeerde zondag dan weer Europese bronnen die stellen dat Brussel een uitstel van 21 maanden overweegt.

In plaats van de voorziene overgangsfase die zou intreden als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat, zouden de Britten dan gewoon een EU-lidstaat blijven. En zo onderhandelen over de toekomstige relatie met de EU. De idee is dat in zo'n scenario de vermaledijde 'backstop' dan overbodig zou kunnen worden.