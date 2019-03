VK schrapt merendeel invoertarieven bij harde brexit

Bij een 'no deal' zal het VK de meeste douanetarieven schrappen. Maar auto's en voedsel uit de EU zouden wel een pak duurder worden. Met het plan hoopt de regering de Conservatieven ervan te overtuigen een harde brexit weg te stemmen.

Een dag nadat het Britse parlement voor de tweede keer in twee maanden de brexitdeal van premier Theresa May naar de prullenmand verwezen heeft, pakt de Britse regering uit met haar handelsplan voor een brexit zonder scheidingsakte. Londen trekt voluit de kaart van de liberalisering.

'Als we uit de Europese Unie vertrekken zonder akkoord schrappen we tijdelijk het leeuwendeel van de douanetarieven', kondigde George Hollingbery, de Britse staatssecretaris van Handel, woensdagvoormiddag aan. 'Een nieuw regime, dat tot 12 maanden van kracht kan blijven in afwachting van een permanent douaneregime, wordt dan de avond van 29 maart van kracht: 87 procent van de invoer zal vanaf dan tariefvrij ingevoerd kunnen worden.'

EU verliezer

Het nieuwe plan is niet voor iedereen goed nieuws. Vooral de Europese Unie dreigt in het verliezende kamp te belanden. Vandaag kunnen alle producten uit de EU tariefvrij geïmporteerd worden in het VK. In het nieuwe regime zou dat slechts voor 82 procent van de invoer het geval zijn.

87 procent tariefvrij 87 procent van de invoer zou tariefvrij ingevoerd kunnen worden bij een harde brexit.

Niet-EU-landen lijken wel baat te hebben bij de plannen van de Britse regering. Op liefst 92 procent van producten uit de rest van de wereld zou het VK bij een harde brexit tijdelijk geen invoertarieven heffen. Vandaag gaat dat om maar 56 procent van de invoer uit niet-EU-landen.

Bescherming sectoren

De Britse regering houdt de douanetarieven wel in stand voor industrieën die volgens haar bescherming verdienen, waaronder de landbouwsector. 'Op de invoer van rund, lam, varken, gevogelte en bepaalde zuivelproducten blijven we invoertaksen heffen', verduidelijkte Hollingbery.

Londen probeert ook de Britse auto-industrie een duwtje in de rug te geven. Op voertuigen die uit de Europese Unie geïmporteerd worden komen er importtarieven. Maar auto-onderdelen die Britse bedrijven uit Europa laten aanleveren, kunnen wel tariefvrij het VK in. Zo hoopt de Britse regering te voorkomen dat de bevoorradingsketen van Britse autoproducenten verstoord wordt.

May en co. pakken niet toevallig nu uit met dit plan. Het is een ultieme poging om hun Conservatieve partijgenoten ervan te overtuigen woensdagavond een brexit zonder scheidingsakte weg te stemmen in het parlement.

Anders dreigen de prijzen voor voedsel en auto's uit de Europese Unie, nog altijd een erg belangrijke handelspartner voor het VK, vanaf 30 maart een pak duurder te worden. De prijs voor een wagen die gemaakt is op het Europese vasteland dreigt met 10 procent te stijgen onder het nieuwe douaneregime. Voor voedsel van over het Kanaal zou de Britse consument al snel minstens 6 procent extra neertellen.

Werkgevers boos

'We blijven natuurlijk streven naar een akkoord met Europa, want dat is de beste manier om een verstoring van de relaties met onze handelspartners te vermijden. Maar we moeten ons op alle scenario's voorbereiden. Door deze evenwichtige benadering verzekeren we ons van het behoud van Britse jobs en voorkomen we mogelijk spectaculaire prijsstijgingen. Die zouden de zwakste gezinnen erg hard treffen', verdedigde Hollingbery het plan.

Niet iedereen deelt die mening. Carolyn Fairbairn, de topvrouw van de Britse werkgeversorganisatie CBI, had geen goed woord over voor het plan. 'Dit wordt de grootste koerswijziging in ons handelsbeleid sinds het midden van de 19de eeuw. De regering legt de bedrijfswereld dit regime op zonder overleg of zonder ondernemingen de kans te geven zich voor te bereiden. Zo bestuur je geen land. Dit kan een verpletterende impact hebben op onze economie.'

Ook Adam Marshall, de topman van de Britse Kamers van Koophandel, uitte kritiek. 'Zo'n abrupte wijziging in douanetarieven bij een no-dealbrexit zou een onaangename schok betekenen voor bedrijven die erdoor getroffen worden.' Net als Fairnbairn wees hij erop dat ondernemers koud gepakt worden omdat ze 'geen tijd hebben om zich op dit scenario voor te bereiden'.