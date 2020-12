VK start eigen programma voor uitwisseling studenten

Als gevolg van het donderdag overeengekomen brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stappen de Britten uit het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten. Concreet betekent dat dat Britse studenten niet meer op Erasmus-stage kunnen komen in Europese steden en omgekeerd. Het Erasmus-programma bestaat sinds 1987 en is ironisch genoeg bedacht in het Britse Sussex. Via het programma kunnen studenten een semester studeren of stage lopen in een ander Europees land. Ieder jaar gaan ongeveer jonge 15.000 Britten via het programma voor een tijdje naar het buitenland. Meer dan het dubbele aantal Europese studenten doet hetzelfde in het VK, onder wie een honderdtal Belgen.