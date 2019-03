Vindt Lagerhuis uitweg uit brexitimpasse?

Het Brits parlement zoekt vandaag een alternatief voor de brexitdeal van premier Theresa May. Die houdt een ultiem offensief voor haar plan. Mogelijk met haar job als zoenoffer.

Alsof de brexitsaga nog niet ondoorgrondelijk genoeg is, begeeft het Brits parlement zich vandaag helemaal op onontgonnen terrein. Maandagavond keurde het Lagerhuis een amendement goed dat, zwaar tegen de zin van Conservatief premier Theresa May, ‘standing order 14 (1)’ even intrekt. Die regel stelt al sinds het einde van de 19de eeuw dat de regering dicteert waarover het parlement debatteert en stemt. Vandaag mogen Mays backbenchers en de oppositie zelf de agenda bepalen.

Zo kunnen ze ‘indicative votes’ - niet-bindende stemmingen - houden over brexitalternatieven, waarvan hopelijk eentje een meerderheid verwerft, wat Mays eigen brexitdeal al twee keer misliep.

Opties

Welke opties afgetoetst worden, is nog altijd niet duidelijk. De parlementsleden kunnen vandaag voorstellen indienen, waarna Lagerhuisvoorzitter John Bercow beslist welke weerhouden worden. De brexit afgelasten, door artikel 50 van het EU-verdrag weer in te trekken, komt zo goed als zeker aan bod. Een economisch desastreuze no-dealbrexit, waartegen een meerderheid al twee keer stemde, mogelijk ook, net als de organisatie van een tweede referendum.

De oppositiepartij Labour pusht vooral voor een verlengd Brits verblijf in de Europese douane-unie. En er is het idee om zelfs in de interne markt te blijven. Hardliners bepleiten dan weer een vrijhandelsakkoord zoals Canada er een met de EU sloot.

Alle opties belanden op een stemformulier, waarbij parlementsleden een of meerdere voorkeuren kunnen aanvinken. Als vanavond, rond halfelf Belgische tijd, de resultaten bekend worden, is de kous nog niet af. Maandag plant het parlement een tweede sessie, waarbij een keuze gemaakt wordt uit de populairste opties.

May hintte al dat ze niet noodzakelijk een alternatief zal aanvaarden waar een parlementaire meerderheid voor is. Nog altijd hoopt ze haar eigen deal een derde keer ter stemming te laten brengen. Dat een softe brexit als alternatief dreigt, moet hardliners overtuigen May alsnog te steunen.

De keuze lijkt nu te gaan tussen Mays deal en geen brexit. jacob rees-mogg conservatieve hardliner