Vlaamse bedrijven maken noodplannen tegen brexitchaos

De politieke besluiteloosheid rondom de Brexit doet ondernemers in actie schieten.

Steeds meer Vlaamse bedrijven bereiden zich met noodplannen voor op het scenario dat het niet meer lukt de brexit - het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - zonder grote economische schokken uit te voeren. Dat leert een rondvraag van De Tijd.

De brexitsituatie is erg onduidelijk. Het is een beetje ‘fifty shades of May’. Stephan Vanfraechem Voka/alfaport

‘Fifty shades of May’ omschrijft Stephan Vanfraechem van de Antwerpse havenfederatie Alfaport de toestand. ‘Het plan verandert voortdurend. Britse regeringsafgevaardigden waren een tijdje geleden in Antwerpen op bezoek en zeiden dat er niet veel hoeft te wijzigen. Maar er zal sowieso iets veranderen, want er komen douaneformaliteiten. Voor grote bedrijven die het gewoon zijn buiten de EU te exporteren is dat vervelend, maar niet onoverkomelijk. Kmo’s die nooit buiten de EU hebben gewerkt, hebben hier wellicht onvoldoende kennis en mensen voor.’

Vanfraechem legt uit dat de douane een 700 kmo’s heeft aangeschreven voor een informatiesessie, maar de respons was laag. ‘Dat is zorgwekkend, want plots zullen we in een wereld werken die sinds 1992 niet meer bestaat.’ Ook Jeroen Gobbin, bij de consultant KPMG gespecialiseerd in de brexitschok voor bedrijven, heeft de indruk dat veel ondernemingen de impact onderschatten. ‘Ze hebben veel meer banden met het VK dan ze denken.’

Schermvullende weergave De Brexit heeft hoe dan ook ingrijpende gevolgen voor de haven van Zeebrugge. ©jonas lampens

Toch proberen almaar meer bedrijven, havens en zelfs overheden aan beide kanten van de Noordzee zich voor te bereiden op de brexit. In de haven van Dover en in de kanaaltunnelstad Folkestone vrezen ze dat douaneformaliteiten tot immense files leiden. Langs de autosnelweg M20 - die Londen met de Britse oostkust verbindt - wordt een rijvak omgebouwd tot een parkeerstrook van 20 kilometer. De haven van Dover waarschuwt dat een vertraging van twee minuten per truck een vrachtwagenfile van 27 kilometer dreigt te creëren in de haven.

Papierwinkel

Pieter Balcaen, de topman van de logistieke groep ECS in Zeebrugge, vreest ook aan onze kant van het Kanaal files. ‘In Antwerpen zijn er voldoende douanedeclaranten, maar in Zeebrugge zijn er vijf, waarvan drie in dezelfde straat. Stel je voor dat plots van duizenden vrachtwagens de douanepapieren niet in orde zijn. Die douanier krijgt een hartinfarct.’

Zelfs al bereiken Londen en Brussel een akkoord waarin aan de Brits-Europese grens geen invoerheffingen zijn, dan nog kan de brexit de handel zwaar verstoren. ‘Ook als de tarieven op nul worden gezet, blijft het export uit de EU’, zegt Balcaen. ‘Nultarieven stellen ons niet vrij van de papierwinkel. Er blijven controles.’

Jaarlijks verscheept ECS 400.000 trailers of containers naar het VK. Omdat het om transport in de EU gaat, sturen de kopers en de verkopers de facturen rechtstreeks naar elkaar. ‘Na de brexit moet ik een factuur voorleggen om de export te regelen. Dat lijkt een detail, maar voor onze organisatie is het een gigantische omwenteling.’

Daarbovenop komt de controle op voedselveiligheid. Vanfraechem vraagt zich af of het federaal voedselagentschap in ons land daar is op voorbereid. Isabelle De Maeght van de transportfederatie Febetra merkt op dat ook die controles de wachttijden aan de grenzen zullen doen oplopen en dus ook tot hogere transportkosten zullen leiden.

Niet dat er niets gebeurt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde aan dat hij 140 extra douaniers aanwerft. En N-VA-ondervoorzitter Sander Loones zou graag zien dat de federale regering in de begrotingscontrole deze zomer geld uittrekt voor nog eens 240 douaniers. Dat volstaat evenwel niet om alle onzekerheid weg te nemen. Joachim Coens, de topman van de haven van Zeebrugge, vraagt zich af de overheid snel genoeg de juiste mensen zal vinden én ze tijdig zal kunnen opleiden.

Geen bilateraal overleg

Opnieuw maken sommige bedrijven dan maar hun eigen plan. ‘We zijn onszelf aan het bekwamen’, zegt Balcaen. ‘En we gaan onze klanten ertoe aanzetten in eigen land de lading zelf al te declareren. Het moet, want wie het papierwerk niet klaar heeft, zal de kaaien niet opmogen.’

De haven van Zeebrugge probeert de brexitfile te voorkomen met een eigen plan: ze bouwt een digitaal platform, dat in samenwerking met de Britse douane formaliteiten sneller moet doen verlopen. Ook ICO, dat in Zeebrugge de grootste autoterminal ter wereld uitbaat en waar jaarlijks 2,1 miljoen wagens passeren, verwacht veel van die digitalisering, zegt gedelegeerd bestuurder Marc Adriansens.

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Opnieuw maakt de politiek het bedrijven niet makkelijk. Balcaen merkt op dat het nuttig zou zijn dat de Belgische douane grondige afspraken maakt met de Britse douane, maar dat mag niet. Ze mogen het Europese topoverleg tussen Brussel en Londen niet doorkruisen. Alleen de Europese Commissie onderhandelt.

En dus wordt opnieuw nagedacht over praktische oplossingen. Een ervan is de trucker in België te laten en alleen zijn vracht te verschepen. ‘Veel lading in Zeebrugge steekt zonder begeleiding van de trucker over’, zegt Coens. ‘Dat maakt formaliteiten minder complex.’

Fast lane

Andere denksporen zijn dat bedrijven een speciaal statuut kunnen verdienen, waardoor de controles sneller gaan. Als dat vertrouwen beschaamd wordt en er papieren niet in orde zijn, verliezen ze het voorrecht op die ‘fast lane’. Nog opties zijn de douaniers in zo’n scenario de controles op het schip te laten doen en de afgekeurde containers terug te voeren. Ook dat vergt vertrouwen en goede afspraken.

Coens merkt op dat in Zeebrugge in veel gevallen de vrachtwagens op de schepen worden gereden, maar de chauffeur niet meereist. ‘Dat maakt de formaliteiten minder complex’, zegt hij. En dus kan ook dat een strategie worden.

In dezelfde logica zette het Gentse havenbedrijf Stukwerkers met een truckbedrijf een nieuwe rederij op. Drie keer per week vaart de rederij met twee containerschepen tussen Gent, Hull en Londen, waarbij de schepen 350 en 500 containers vervoeren.

Het toont hoe wie erin slaagt de nieuwe grens met het VK soepel te passeren, via een uitgekiend brexitplan het verschil kan maken. Coens denkt dat Zeebrugge meer troeven heeft dan de haven van Calais. ‘We hebben magazijnen om goederenstromen op te vangen en voldoende parkeermogelijkheden als truckers moeten wachten.’

Balcaen beaamt dat de lijn Dover-Calais ‘een autosnelweg is met boten, zonder parkings of terminals. Zeebrugge heeft een mooie troef. Misschien kan ook Oostende nog enkele lijnen opstarten.’

Extra ferries

De Scheepvaartgroep CldN van de familie Cigrang - ook bekend als Cobelfret - laat zich evenmin afschrikken en investeert 200 miljoen euro in nieuwe vrachtferries voor opleggers en trucks en in overslagterminals in Zeebrugge, Vlissingen, Rotterdam en drie Britse havens. CLdN-schepen verbinden die terminals dagelijks.

En dan zijn er nog de transportbedrijven met uitgebreide douane-expertise, voor wie de brexit net extra business betekent. ‘We bestuderen hoe we ons bureau in Zeebrugge kunnen uitbouwen’, zegt Diane Govaerts van de Belgische transportmultinational Ziegler. ‘We kijken ook naar Calais en Duinkerke.’ Voor haar bedrijf is de brexit ‘goed nieuws’.

Maar Ziegler is een uitzondering. Data van Flanders Investment & Trade leren dat de Vlaamse export naar het VK al twee jaar rond het niveau van 2015 blijft hangen, terwijl de uitvoer naar de rest van de wereld wél stijgt.

Sommige bedrijven krijgen wel degelijk klappen. ICO verscheepte dit jaar al 15 procent minder auto’s naar het VK dan vorig jaar omdat door de brexit de koopkracht van de Britten is gedaald.

Dat is ook Coens’ grootste zorg. ‘Als het pond laag blijft en de Britten met importtaksen geconfronteerd worden, zullen ze nog minder kopen.’ Ook de tapijtenproducent Lano Carpets noemt het lage consumentenvertrouwen in het VK de belangrijkste brexitschade van het moment.

Wat kan je daaraan doen, als het bovendien nog lastiger zal worden om de grens over te steken? ‘Wij doen al jaren zaken met landen als Noorwegen, Zwitserland en Rusland, en dat loopt vlot’, luidt het. ‘We gaan ervan uit dat het in het slechtste geval een gelijkaardige situatie wordt.’

Prijsvorming

Ook in de voedingssector knelt daar het schoentje, legt Jeroen Gobbin van KPMG uit. ‘Bij prijsonderhandelingen met grote supermarktketens worden winkelprijzen zes maanden tot twee jaar vastgelegd. In die gesprekken moet je dus nu al rekening houden met de financiële impact van de brexit. De huidige onzekerheid stuurt die hele prijsvorming in de war. Het zou kunnen dat de Britse supermarkt die kosten afwentelt op haar Belgische leverancier, die daardoor winstmarges ziet smelten. Of de Britse supermarkt verhoogt de prijs in de winkelrekken, maar dat kan de verkoop drukken.’

Wat is dan het plan? Je contractueel indekken voor prijsveranderingen, zegt Gobbin. En plannen. ‘Wil je als Belgisch bedrijf voortaan suiker, melk, cacao of mout lokaal in het VK inkopen in plaats van ze in te voeren uit het continent? Dan begin je beter nu met de voorbereidingen.’

En dan zijn er nog de eerste schermutselingen over de écht grote economische beslissingen: de strijd om fabrieken en investeringen. Het Amerikaanse farmabedrijf Merck plant volgens het persagentschap Bloomberg een nieuwe fabriek op het Europese continent, om Britse invoertarieven te vermijden. De Britse schoenenmaker Clarks zou ook broeden op een apart distributiecenter op het Europese vasteland.

Autoproducenten

De grote zorg van Adriansens is dat grote autoproducenten na de brexit hun auto’s rechtstreeks naar het VK verschepen en niet langer via een tussenstop in Zeebrugge. De Britten zijn volgens hem zwaar aan het investeren in een terminal voor personenwagens.

Coens vraagt zich af of de Britse Honda-fabriek niet in de problemen zal komen. ‘Die voert per dag 2 miljoen onderdelen in van overal in Europa en heeft een stocktijd van één uur. Dat kan met de brexit problematisch worden.’ Hij voelt zich comfortabeler met de autotrafiek uit Zeebrugge, want afgewerkte auto’s verschepen draait minder op dat ‘just in time’-principe.

Tropicana

‘Na de eerste schok zijn Britse zakenlui nu positiever’, zegt Balcaen. ‘Ze zien kansen. Het VK kan voordelige handelsakkoorden afsluiten met Brazilië. Ik noem dat land omdat Tropicana in Zeebrugge fruitsappulp uit Brazilië en Florida haalt, er in Zeebrugge fruitsap van maakt en uitvoert naar het VK. Als de Britten voordelige importtarieven invoeren, is de kans groot dat die fabriek naar het VK verhuist.’ Al ligt het ook weer niet zó makkelijk. Volgens Balcaen kunnen niet zoveel logistieke activiteiten naar de Engelse kust verschuiven omdat daar duizenden mensen voor nodig zijn en de Britten die niet vinden.