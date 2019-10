Wat de brexit voor u betekent

Wat verandert voor de consument, de belegger en de ondernemer als het Britse parlement tot een stemming overgaat en de brexitdeal goedkeurt of afwijst?

Een overzicht in vraag en antwoord:

Wat verandert als ik naar het Verenigd Koninkrijk reis?

Voor een weekendje Londen of een langere vakantie aan de andere kant van het Kanaal zult u bij de grenscontroles nog altijd een geldige identiteitskaart of een paspoort moeten voorleggen. Als het Britse parlement de brexitdeal goedkeurt, dan blijft dat tijdens de overgangsperiode tot eind 2020. Bij een no-dealbrexit worden die regels in de loop van 2020 aangescherpt en is een reispas verplicht. Geen probleem als u over het Kanaal met de auto wilt rijden: de Belgische rijbewijzen blijven erkend.

Zonder brexitdeal en na een eventuele overgangsperiode kan Europa voorwaarden opleggen om met uw huisdier terug naar België te reizen.

De brexit kan gevolgen hebben voor wat u tijdens uw vakantie allemaal kunt kopen en mee naar huis wilt brengen. Als u uit een EU-lidstaat komt, is er geen beperking voor aankopen voor persoonlijk gebruik. Bij een brexit met een deal zal dat in de overgangsperiode tot eind 2020 ook zo blijven.

Maar bij een no deal is er geen vrij verkeer van goederen meer. Naast een beperking op de hoeveelheid tabakswaren en alcoholische dranken die u belastingvrij kunt binnenbrengen, is er een plafond van 430 euro per persoon voor lucht- en zeereizigers en van 300 euro voor andere reizigers.

Ook het reizen met uw hond kan lastiger worden. Zonder brexitdeal en na een eventuele overgangsperiode wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land, waardoor Europa voorwaarden kan opleggen om met uw huisdier terug naar België te reizen. Het is zeer waarschijnlijk dat er een verplichte antilichamentest voor hondsdolheid komt. De voorwaarden voor het reizen met gezelschapsdieren naar het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet bekend.

Welke bescherming heb ik als ik bij een Britse webshop koop?

‘Volgens de huidige plannen heeft de Britse overheid niet de intentie de consumentenrechten af te zwakken’, zegt Pieter Callens, advocaat bij Eubelius. ‘Britse webshops moeten zich daardoor bijvoorbeeld nog altijd houden aan de bedenktijd van 14 dagen na de aankoop via internet.’

Ook aan de garantieregels lijkt niets te veranderen. ‘Een Europese richtlijn legt een minimale wettelijke garantie van twee jaar op. De Britten hebben die consumentengarantie uitgebreid tot zes jaar. Bovendien kan men in het VK bij een defect onmiddellijk een terugbetaling vragen, terwijl dat in EU-landen vaak maar kan zodra een herstelling of vervanging niet mogelijk is’, zegt Callens. ‘De gunstiger consumentenbescherming zal er ook na de brexit nog zijn, maar bij een geschil wordt het moeilijker die rechten af te dwingen.’

Wat verandert aan mijn statuut als Belgische expat?

Als het Britse parlement zijn fiat geeft aan de brexitdeal, dan is er een overgangsperiode tot eind 2020. ‘In die periode blijven voor Belgische expats de huidige regels gelden. Ze blijven rechten voor hun pensioen, ziekteverzekering en werkloosheid opbouwen. Zo zullen de gewerkte periodes in het Verenigd Koninkrijk blijven meetellen voor hun Belgisch pensioen. Wie tijdelijk naar het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd wordt, moet geen Britse socialezekerheidsbijdragen betalen’, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van de hr-groep SD Worx.

Als het Lagerhuis de deal afkeurt, is het best Britse aandelen te blijven mijden.

‘Ook de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden blijven gelden, tenzij die in het VK gunstiger zijn. Een werkvergunning is niet nodig en een identiteitskaart volstaat om te verhuizen.’

Belgen die voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen er blijven. Zodra u vijf jaar ononderbroken verblijft in het Verenigd Koninkrijk kunt u vragen permanent verblijfshouder (settled status) te worden, waardoor u er voor onbepaalde tijd kunt blijven. Wie aan het einde van de overgangsperiode minder dan vijf jaar op Britse bodem woont, kan een ‘pre-settled status’ aanvragen.

En wat als het tot een harde brexit komt? ‘Tijdens de detachering naar het VK zou het kunnen dat Belgische werknemers onder de Britse sociale zekerheid vallen. Maar de Britse regering zal waarschijnlijk tijdelijke gunstmaatregelen nemen. Zo kan vermeden worden dat Belgische werknemers sociale bijdragen in het VK moeten betalen en blijven ze onder de Belgische sociale zekerheid vallen’, zegt Vannieuwenhuyse.

Zal het pond straks stijgen of dalen?

Veel hangt af van wat het Britse parlement al dan niet beslist. ‘Als het tot stemming overgaat en het akkoord afkeurt, dan denk ik dat het pond met 2 tot 4 procent daalt’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

Hij merkt op dat een afkeuring van de deal niet noodzakelijk een harde brexit betekent. ‘Als de Britse premier Boris Johnson de stemming verliest, is er veel kans dat er vervroegde verkiezingen komen. Bij verkiezingen zal de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk uitstel geven voor de brexit. De kans is groot dat Johnson die verkiezingen wint. Als dat gebeurt, kunnen de Conservatieven bij een tweede stemming het brexitakkoord doen goedkeuren.’

Vanden Houte gelooft dat het risico van een harde brexit voorlopig beperkt is. In zo’n scenario ziet hij het pond met zowat 10 procent zakken. Als het parlement het brexitakkoord goedkeurt, verwacht de ING-econoom een lichte stijging van 1 à 2 procent. ‘Er is al redelijk wat goed nieuws ingeprijsd in de koers van het pond.’ Hij verwijst daarmee naar de recente koersstijging.

Ondanks die remonte noteert het pond nog altijd 12 procent lager dan net voor het brexitreferendum van 23 juni 2016. Vanden Houte zegt dat het pond tegen de huidige koers ‘niet duur’ is.

Hoe hoog is de kans op een Brits beursherstel?

Wegens de jarenlange vrees voor de gevolgen van de brexit zijn Britse aandelen de voorbije 20 jaar nooit zo goedkoop geweest. Dat stelt Credit Suisse. Internationale beleggers hebben massaal Britse aandelen verkocht, vooral omdat ze geen posities in pond wilden. De FTSE100-index noteert daardoor 13 procent onder zijn faire waarde, stelt het analistenteam.

Een onderhandelde brexitoplossing kan die onderwaardering geleidelijk doen wegsmelten. ‘De meeste sectoren in het VK zijn vergeleken met het buitenland abnormaal goedkoop’, stelt het analistenteam. ‘Dat geldt vooral voor tabak, software, media, voedingsretail en verzekeringen.’

Credit Suisse raadt enerzijds aan enkele goedkope internationaal actieve bedrijven te kopen, en anderzijds op het binnenland gerichte namen, die geen last hebben als het pond opnieuw stijgt. Bij de goedkope multinationals beveelt het de tabaksgroep BAT, het informatiebedrijf Informa en de materiaalverhuurder Ashtead aan.

Ook de materialengroep Johnson Matthey is goedkoop. Het aandeel noteerde lange tijd op de waarderingsniveaus van zijn Belgische rivaal Umicore, maar is nu de helft goedkoper. Ook de luchtvaartaandelen zoals Easyjet en IAG zijn allesbehalve duur.

Bij de lokale spelers tippen de analisten op British Telecom en de elektriciteitsgroep Drax. Vastgoed is te mijden. Ook voor warenhuizen en banken loopt Credit Suisse niet warm.

Wie wil inspelen op een beursherstel na een onderhandelde brexitdeal koopt het best geen tracker op de FTSE100-index. Daarvoor waarschuwt UBS. De index bestaat vooral uit multinationals, die hun concurrentiepositie zien verslechteren omdat in dat geval het pond fors stijgt. De 100 bedrijven uit de Footsie realiseren 77 procent van hun omzet in het buitenland. Het is beter individuele aandelen te kopen die meer op het binnenland gericht zijn.

Wie daaraan twijfelt, kijkt best eens even wat de koersen deden de twee weken na het brexitreferendum in juni 2016. De FTSE100-index steeg 4 procent de twee weken na de stemming, met dank aan het Britse pond dat 10,3 procent kelderde. Voor de Belgische belegger zat er uitgedrukt in euro 6,5 procent verlies in.

Als het Lagerhuis de deal afkeurt, is het best Britse aandelen te blijven mijden. Het dreigt dan lang te duren voor er opnieuw duidelijkheid is, waardoor de aandelen in een glijvlucht naar beneden riskeren te raken. UBS denkt dat de FTSE100 in dat geval 7 procent kan dalen.

Nemen de douaneformaliteiten bij export toe?

Dat verschilt per bedrijf. Sommige zaken veranderen sowieso, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is. Douaneformaliteiten keren terug en de werkwijze op het gebied van btw verandert. Het is niet onverstandig bestaande contracten met Britse klanten of leveranciers tegen het licht te houden. Omdat het VK de interne markt verlaat, zullen er altijd douaneformaliteiten zoals aangiften en controles zijn. De Europese wetgeving verplicht dat als het VK een ‘derde land’ wordt, wat na een brexit het geval is.

Gelden straks invoertarieven voor handel met de Britten?