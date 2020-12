Wat verandert op 1 januari na de brexit?

EU-burgers kunnen na 1 januari nog altijd zonder visum naar het Verenigd Koninkrijk reizen voor een vakantie of een kort verblijf van maximaal zes maanden.

Nu Brussel en Londen het eindelijk eens zijn geworden over hun echtscheiding, verandert veel voor Europese burgers. Reizen naar of werken en studeren in het VK moet volgens andere regels verlopen. Een overzicht.

Reizen

Europese burgers kunnen na 1 januari nog altijd zonder visum naar het Verenigd Koninkrijk reizen voor een vakantie of een kort verblijf van maximaal zes maanden. Tot 1 oktober 2021 volstaat een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Vanaf 1 oktober 2021 aanvaardt de Britse overheid enkel nog een geldig paspoort.

Omdat het VK door de brexit een 'derde land' wordt, zullen reizigers strikter worden gecontroleerd aan de douane. Daarnaast sluiten ze het best een aanvullende ziekteverzekering af omdat de European Health Insurance Card vanaf 1 januari 2021 niet meer geldig is in het VK.

Wonen, studeren en werken in het VK

De Britse overheid voert een migratiesysteem in dat gebaseerd is op punten en waarbij EU- en niet-EU-burgers op dezelfde manier behandeld worden op basis van hun economische merites.

Voor de Ieren verandert er niets, maar andere Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk willen wonen, studeren of werken moeten een visum aanvragen. De kosten voor een visum kunnen oplopen tot 1.408 pond. Ze moeten ook een ziekteverzekering afsluiten, tenzij ze in de zorg werken.

Voor Europese burgers die voor het einde van de overgangsperiode al in het VK woonden, studeerden of werkten, blijft alles bij het oude tot 30 juni 2021. Daarna moeten ze de Britse nationaliteit aanvragen of een aanvraag indienen voor een verlengd verblijf.

Handel

Op oudejaarsavond verlaat het VK de Europese douane-unie en de interne markt en zelfs met een akkoord over tol- en quotavrije handel komen er daardoor extra grens- en douanecontroles, bijkomend papierwerk en nieuwe formaliteiten. Bedrijven bereiden zich dus het best voor op extra administratie en langere levertijden.

Het Verenigd Koninkrijk voert de grenscontroles gefaseerd in, over een periode van zes maanden. Aan Europese kant moeten alle formaliteiten al op 1 januari vervuld zijn. De vrees bestaat dat de extra controles tot kilometerslange files zullen leiden. Deze week kregen bedrijven al een voorsmaakje van wat ze mogen verwachten toen de Europese landen hun grenzen met het VK sloten nadat daar een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus was opgedoken.