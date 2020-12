'Wij gaan meer produceren in het Verenigd Koninkrijk'

De Belgische maker van beschermende verpakkingen Abriso-Jiffy exporteert 10 procent van zijn productie naar het Verenigd Koninkrijk. 'We verhuisden onze Roemeense machines naar het VK om klaar te zijn voor de brexit', zegt topman Jan Dejonghe.

De 'jiffy bag' is wereldberoemd in het Verenigd Koninkrijk. De enveloppen met een beschermende laag bubbelplastic worden gemaakt door het Belgische bedrijf Abriso-Jiffy. Van zijn 235 miljoen euro omzet boekt Abriso-Jiffy 17 procent in het VK. '10 procent van de producten voor de Britse markt voeren we aan uit onze Europese fabrieken - vooral die in Anzegem - en de rest maken we in onze eigen fabriek, vlak bij Manchester', zegt CEO Jan Dejonghe.

Ook met een handelsakkoord verwacht ik chaos bij de douanediensten. Jan Dejonghe CEO Abriso-Jiffy

Abriso Jiffy verkoopt in het VK lang niet alleen jiffy bags, maar ook allerlei andere plastic folies en verpakkingen die producten beschermen tegen krassen, deuken en te warme of koude temperaturen. Auto-, tv- en meubelfabrikanten staan in het klantenbestand van het West-Vlaamse bedrijf.

'Doordat het VK voor een groot deel van de omzet zorgt, heeft de brexit een grote impact op ons', zegt Dejonghe. 'We reageren erop door meer te produceren in onze Britse fabriek. We hebben enkele machines verhuisd van onze Roemeense naar onze Engelse fabriek. Daar maakten we al de jiffy bags en enkele andere beschermende folies. Binnenkort maken we er ook plastic beschermingsmateriaal voor meubels en pc-schermen, die we nu nog hoofdzakelijk importeren uit Anzegem.'

Toch zal nog steeds een behoorlijk deel van de producten voor de Britse markt uit Europa komen. 'Niet alles gaan we in het VK maken. Onze isolatieplaten voor vloeren en deuren blijven we importeren uit Europa. Al zou ook dat op wat langere termijn kunnen veranderen.'

Schermvullende weergave Abriso-Jiffy maakt beschermfolies voor tv's, auto-onderdelen en meubelen. ©Wouter Van Vooren

Dejonghe verwacht ondanks de voorbereidingen hectische tijden voor zijn bedrijf en de Brits-Europese handel in het algemeen. 'Ook nu de kans groot is dat er een handelsakkoord komt wanneer de Britten uit de Europese Unie vertrekken. Dan zullen de douanediensten ook anders moeten werken dan voor de brexit. Dat zal zorgen voor chaos.'

De problemen van deze week beschouwt Dejonghe als een voorsmaakje van wat komt. Door de uitbraak van een mutatie van het coronavirus was er dagenlang amper verkeer tussen het VK en Europa. Dat zorgde voor lange vrachtwagenfiles en geschrapte ritten.

'Ik houd mijn hart vast voor het eerste kwartaal van 2021', zegt de ondernemer. 'We hebben ons goed voorbereid op de douaneformaliteiten maar ik verwacht problemen wanneer we producten effectief de grens over willen krijgen. Het zou best kunnen dat in de eerste weken na de brexit maar een derde van het normale aantal vrachtwagens de zee over kan steken. Dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de aanvoer en de economie.'

Onze Britse fabriek is een van de weinige producenten van beschermfolies in het VK. Ik verwacht dat we de vraag niet kunnen volgen na de brexit. Jan Dejonghe CEO Abriso-Jiffy

Dejonghe hoopt aan de mogelijk meest chaotische periode te ontsnappen. 'In de eerste twee weken van 2021 hebben we geen transporten naar het Verenigd Koninkrijk gepland. Alles wat we er begin volgend jaar nodig hebben, is nu al daar.'