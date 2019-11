‘In Hasselt durven ze tenminste groot te dromen'

Adinda Van Geystelen stapt van de Antwerpse kunsthal Extra City over naar Z33 in Hasselt. Onder haar leiding moet Z33 in Limburg een culturele voortrekkersrol opnemen. In heel Europa moet het die rol voor actuele kunst en design spelen.

Niet iedereen in de cultuurwereld moet inleveren van de regering-Jambon. Voor de erfgoedsector en de cultuurfondsen is er extra budget. In Limburg krijgen drie cultuurcentra, naast de lineaire besparing van 6 procent voor iedereen, een ferme duw in de rug. Die toezegging dateert nog uit het Limburgse cultuurplan van de vorige regering. Naast Alden Biesen en Bokrijk is het centrum voor actuele kunst Z33 in hartje Hasselt de derde begunstigde.

Z33 brengt sinds 2002 actuele kunst en design samen in thematische projecten waaraan ook andere disciplines worden verbonden. Oprichter Jan Boelen vertrekt begin volgend jaar naar Duitsland voor een academische carrière. Op de vacature voor zijn opvolging kwamen veel buitenlandse curatoren af. Z33 koos evenwel voor een Vlaamse kandidaat. Adinda Van Geystelen (48) komt over van Extra City.

Nieuw

De voormalige architecte is relatief nieuw in de beeldende kunsten. Ze begon drieëneenhalf jaar geleden in de Antwerpse kunsthal. Daarvoor werkte Van Geystelen op het kabinet van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux (sp.a), als artistiek directeur in Bozar en als general manager van het dansgezelschap Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker.

Er bestaat in Europa geen enkel instituut dat zich zoals Z33 beweegt op het snijvlak van actuele kunst en design. adinda van geystelen nieuwe directeur z33

Haar verblijf bij Extra City was van korte duur. Ze presenteerde er tentoonstellingen rond actuele stedelijke thema’s en burgerzin. ‘Extra City is een mooi project’, legt ze uit. ‘Ik ben blij met wat ik samen met mijn team heb kunnen realiseren: tentoonstellingen organiseren met beeldende kunstenaars die bezig zijn met veranderingen in de samenleving. Maar er waren helaas te weinig mogelijkheden om het verhaal verder uit te bouwen en te internationaliseren.’

Dat is een wereld van verschil met Hasselt. Het subsidiebudget van Z33 ligt met 2,5 miljoen euro ongeveer vijf keer hoger dan dat van Extra City. Bovenal ligt een erg ambitieus plan klaar voor het centrum voor actuele kunst. Z33 moet ten eerste een voortrekkersrol opnemen in de Limburgse cultuurwereld. Het kunstencentrum krijgt voor die nieuwe opdracht 400.000 euro extra middelen van de Vlaamse regering. Daarnaast wil Z33 dé Europese referentieinstelling worden voor alles wat zich beweegt op het snijvlak van actuele kunst en design. ‘In Hasselt durven ze tenminste groot te dromen’, stelt Van Geystelen vast.

Kruisbestuiving

Inhoudelijk komt de ex-architecte helemaal thuis in de Limburgse provinciehoofdstad. ‘Internationaal beweegt er veel op het kruispunt van kunst en design’, legt ze uit. ‘Steeds meer kunstenaars gaan op zoek naar interactie met architecten en vormgevers. Maar die projecten gebeuren nergens op institutioneel niveau. Er bestaat in Europa geen enkel instituut zoals Z33. Met mijn parcours als architecte kon ik deze kans niet voorbij laten schieten.’

De kruisbestuiving tussen actuele kunst en design was toch al aanwezig in de Hasseltse kunsthal? ‘Klopt. Maar de focus wordt nog meer uitgediept. In Vlaanderen willen we een unieke positie bekleden naast andere ruimtes voor beeldende kunst, het Vlaams Architectuurinstituut en het Designmuseum in Gent.’

Ze begint in januari aan haar nieuwe opdracht. In maart opent een nieuwe tentoonstellingsvleugel in het Begijnhof waar Z33 gevestigd is, een ontwerp van de Italiaanse architecte Francesca Torzo. Ze maakt geen spektakelarchitectuur, maar koos voor intieme ruimtes die de geest en de stilte van het vroegere Begijnhof moeten uitademen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het ontwerp van Torzo was vorig jaar geselecteerd voor de Architectuurbiënnale van Venetië.