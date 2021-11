Ontwerper Virgil Abloh verliest strijd tegen kanker

Topontwerper Virgil Abloh (Louis Vuitton, Off-White) is vandaag onverwacht overleden. Hij was pas 41. Abloh leed al een aantal jaar aan kanker.

Het was het luxeconcern LVMH (Louis Vuitton, Dior, Givenchy) dat het overlijden van Abloh aankondigde. 'We zijn geschokt door dit intrieste nieuws. Virgil was niet alleen een ontwerpgenie en een visionair, hij was ook een mooi mens en een man met veel wijsheid', aldus LVMH-topman Bernard Arnault. 'Onze gedachten gaan uit naar iedereen die van hem hield, die vandaag een echtgenoot, een vader, een broer en een vriend verloren.'

In juli kwamen Abloh en LVMH nog in het nieuws, toen het luxeconcern een belang van 60 procent nam in Ablohs eigen streetstylelabel Off-White. De ontwerper kreeg ook meer zeggenschap in het concern, met een zitje in de afdelingen Wines and Spirits (Dom Pérignon, Hennessy, ...) en Hospitality.

Invloedrijk

Abloh was een echte selfmade man. De zoon van Ghanese inwijkelingen, die opgroeide in Chicago, studeerde voor ingenieur en architect. Hij begon als student t-shirts te ontwerpen geïnspireerd op de skatecultuur. Het was hiphopster Kanye 'Yé' West die hem in de wereld van couture introduceerde, door hem in 2009 op sleeptouw te nemen tijdens de Parijse modeweek.