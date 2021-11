Virgil Abloh, de man die streetwear naar de catwalk bracht...

Topontwerper Virgil Abloh (Louis Vuitton, Off-White) is overleden. Hij was pas 41. Zijn dood komt aan als een shock in de modewereld: Abloh leed al een aantal jaar aan kanker, maar dat wist bijna niemand.

Het was dé modetransfer van het jaar, toen Virgil Abloh in maart 2018 creatief directeur werd van de mannenlijn bij het Franse luxemerk Louis Vuitton. Abloh, de zoon van twee Ghanese migranten in Illinois, was de eerste zwarte ontwerper aan het hoofd van Louis Vuitton. Een ingenieur-architect zonder mode-opleiding, en boezemvriend van rapper Kanye West: qua symboliek kon de machtswissel bij het ruim 160 jaar oude Franse modehuis tellen.

In retrospect zal het symbolische belang van die bewuste dag in maart alleen maar toenemen. Met het overlijden van Abloh zondag verliest de internationale modewereld een uitzonderlijke figuur, visionair maar niet onbesproken. Amper 41 is hij geworden, maar toch kan over Abloh al gezegd worden dat hij een icoon was in de huidige generatie ontwerpers.

Luxeconcern LVMH (Louis Vuitton, Dior, Givenchy) reageerde meteen op het overlijden van zijn topontwerper . 'We zijn geschokt door dit intrieste nieuws. Virgil was niet alleen een ontwerpgenie en een visionair, hij was ook een mooi mens en een man met veel wijsheid', topman Bernard Arnault. 'Onze gedachten gaan uit naar iedereen die van hem hield, die vandaag een echtgenoot, een vader, een broer en een vriend verloren.'

In juli kwamen Abloh en LVMH nog in het nieuws, toen het luxeconcern een belang van 60 procent nam in Ablohs eigen streetstylelabel Off-White. De ontwerper kreeg ook meer zeggenschap in het concern, met een zitje in de afdelingen Wines and Spirits (Dom Pérignon, Hennessy, ...) en Hospitality.

Invloedrijk

Abloh was een echte selfmade man. De zoon van Ghanese inwijkelingen, die opgroeide in Chicago, studeerde voor ingenieur en architect. Hij begon als student T-shirts te ontwerpen geïnspireerd op de skatecultuur. Het was hiphopster Kanye 'Yé' West die hem in de wereld van couture introduceerde, door hem in 2009 op sleeptouw te nemen tijdens de Parijse modeweek.

Abloh en West leerden elkaar kennen in 2002, toen Abloh op het winkeltje in Chicago stuitte waar de rapper zijn spullen liet bedrukken. Hij liet er een paar eigen designs achter waarin het logo van Wests platenlabel was verwerkt, en overtuigde de manager om die aan het team van West te laten zien. Een maand later werkten ze samen, een jaar later brak West door.

De samenwerking - en de vriendschap - bleef. Hij werd deel van de inner circle van West, en mocht over alles - van muzieksets tot merchandising - zijn input geven. In 2009 werd Abloh benoemd tot creatief directeur van Donda, de studio van West. Dat jaar liepen ze ook samen stage bij het door wijlen Karl Lagerfeld gemaakte bontmerk Fendi, wat het begin van Abloh's modecarrière zou betekenen.

De duidelijke link met hiphop en streetwear maakte Abloh's werk gedurfd, maar tegelijk toegankelijk voor een nieuw en jonger publiek: zijn naam van baanbreker was gemaakt.

In 2012 richtte hij z'n eerste label op: Pyrex. Meteen werd duidelijk dat Abloh geen traditionele couturier-achtergrond had. Voor 40 dollar kocht hij hemden van Ralph Lauren, die hij bedrukte met logo's en cijfers en dan doorverkocht voor ruim het tiendubbele. Omdat Abloh zich intussen omringd had met rappers en ander cool volk - van Rihanna en Kim Kardashian tot Justin Bieber of A$AP Rocky - dat pronkte met zijn ontwerpen, werd het een instant succes. De duidelijke link met hiphop en streetwear maakte zijn werk gedurfd, maar tegelijk toegankelijk voor een nieuw en jonger publiek: zijn naam van baanbreker was gemaakt.

Instagram

Een jaar later volgde de lancering van Off-White, waarmee hij definietef de Amerikaanse straatmode als een uitvloeisel van de hiphop van de jaren negentig, binnenloodste in de afgestofte en peperdure wereld van de topfashion. Hij werkte zich ermee op tot de invloedrijkste zwarte ontwerper in de luxemode-industrie. Het merk ligt vandaag in 56 winkels in 40 landen.

Een onlosmakelijk deel van dat succes was de opmars van sociaal netwerk Instagram: helemaal gratis vond Abloh (bijna 7 miljoen volgers) met zijn snapshotvriendelijke ontwerpen - grote letters, felle kleuren - een globaal publiek, ver voor de rest van de modewereld. Abloh was de eerste om dat zelf toe te geven. 'Misschien ben ik wel een van de eerste luxelabels die uit dat platform zijn voortgekomen', zij hij in 2018 in een interview met Sabato. 'Zo maakte ik Off-White gewoon terwijl ik eraan dacht. Het was de enige manier om geregeld te krijgen dat de mensen het label zouden leren kennen. Dat zou niet lukken met een artikel in een magazine.'

In 2015 was Abloh de enige Amerikaanse finalist voor de prestigieuze LVMH Prize voor modeontwerpers. Drie jaar later haalt het grootste luxeconcern ter wereld Abloh aan boord als creatief directeur. Zijn eerste show was een historisch moment: Abloh bracht streetwear naar de catwalk, met succes. Het imago van Louis Vuitton werd diverser, jonger, origineler. 'Virgil Abloh redt de luxewereld met basic T-shirts', kopte de New York Times.

Schermvullende weergave Als creatief directeur bij de mannenlijn van Louis Vuitton bracht Abloh streetwear naar de catwalk, met succes. ©REUTERS

Plagiaat

Als onconventionele ontwerper in eeuwendoud métier is Abloh niet vrij van kritiek. Dat hij meer aanleunt bij de hiphopcultuur, waar het samplen, mixen en stylen belangrijker is dan uitblinken in originaliteit, dan bij die van de couturiers, werd soms wel heel duidelijk. Vorig jaar nog beschuldigde de Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck hem van plagiaat, toen de nieuwe lijn van Louis Vuitton sterk deed denken aan een collectie van Van Beirendonck uit 2016. Ook de Belg Raf Simons liet al eens fijntjes vallen dat hij weinig originaliteit bespeurt in het werk van Abloh.

Het overlijden van Virgil Abloh werd op in een post op zijn eigen Instagram-account aanngekondigd. In de post staat dat de ontwerper na de diagnose met een zeldzame kanker (hemangiosarcoom) in 2019 er voor koos om de strijd en bijhorende behandelingen privaat aan te gaan, terwijl hij zijn publieke rol in de mode- en kunstwereld bleef opnemen.