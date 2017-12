Alle heilige huisjes tegen de grond

Emmanuel Macron heeft niets van een revolutionair. Hij is opgeleid aan de eliteschool ENA, was zakenbankier bij Rothschild en was minister van Industrie onder president François Hollande. Toch stuurde hij een aardschok door politiek Frankrijk: in september 2016 stelde hij zich vanuit het niets kandidaat voor het presidentschap, dit jaar werd hij president en haalde zijn piepjonge partij de meerderheid in het parlement.