Topeconoom Daron Acemoglu: ‘De illusie dat AI tot veel in staat is moedigt luie automatisering aan’

Dat politici aankloppen bij leidende AI-ondernemers om te vragen wat ze moeten doen, is volgens topeconoom Daron Acemoglu een nieuw dieptepunt in onze omgang met technologische vooruitgang. Als we niet snel lessen trekken uit het verleden dreigt de digitale technologie onze haperende welvaartsverdeling verder te ondermijnen, betoogt hij in een razend actueel boek.