Alle volwassen Engelsen mogen om herhalingsprik voor Nieuwjaar

In het Verenigd Koninkrijk wordt het leger ingeschakeld om van nu tot eind deze maand 1 miljoen prikken per dag te zetten. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson aangekondigd in een toespraak op televisie.

'Er komt een Omikron-vloedgolf op ons af. ' Premier Boris Johnson kondigde zondagavond op tv een massieve logistieke operatie aan in de strijd tegen de oprukkende Omikron-variant.

Tientallen militaire teams zullen overal te lande worden ingezet bij het zetten van de boosterprik. Er komen extra vaccinatiecentra en mobiele prikunits. Huisartsen wordt gevraagd niet-dringende consultaties uit te stellen om te helpen bij de prikcampagne. Mensen zullen na hun prik ook niet langer een kwartier moeten wachten in het vaccinatiecentrum, in de hoop de prikcampagne te versnellen.

De bedoeling is volgens Johnson tussen nu en Nieuwjaar één miljoen prikken per dag te zetten. Momenteel is dat dagelijks een half miljoen. Het record tijdens de eerste prikcampagne was 844.000 prikken in maart.

'Iedereen boven 18 jaar in Engeland zal de kans krijgen een booster te nemen voor Nieuwjaar. Daarnaast zal de overheid van het Verenigd Koninkrijk bijkomende steun geven om de vaccinaties in Schotland, Wales en Noord-Ierland nog te versnellen.'

Extra alarm

Johnson schakelt nu steeds duidelijker wordt dat Omikron erg besmettelijk is. In Zuid-Afrika - waar de variant midden november eerst gedecteerd is - is zondag het hoogste aantal besmettingen gemeld sinds afgelopen zomer.

Brits onderzoek concludeerde vrijdag dat een dubbele prik nog voor 30 procent beschermt tegen infectie. Bij een derde prik stijgt dat tot 75 procent. Extra alarm is geslagen over een andere studie die een prognose maakte over een nieuwe golf - met mogelijk een recordaantal hospitalisaties - als geen maatregelen worden genomen tegen de Omikron-variant van het coronavirus.

Het Verenigd Koninkrijk is nu al Europees koploper in boosterprikken. Het zette al ruim 23 miljoen derde prikken, meer dan een derde van de totale bevolking. Vlaanderen zet ruim 300.000 prikken per week. De Vlaamse overheid heeft zich voorgenomen tegen eind dit jaar de 2,5 miljoen oudsten en meest kwetsbaren een derde prik te geven. Door personeelstekort zullen flink wat vaccinatiecentra tussen kerst en nieuw wel sluiten, raakte vrijdag bekend.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu 3.137 gevallen met omikron gemeld. Het aantal nieuwe gevallen is op een dag verdubbeld. In Londen is één op de drie gevallen een besmetting met Omikron. Het Britse kabinetslid Nadhim Zahawi stelde zondag tegenover de nieuwsmedia dat de eerste hospitalisaties van mensen met Omikron-besmetting gemeld zijn.

12 procent meer besmettingen

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk lag deze week 12 procent hoger dan de week ervoor. In de ziekenhuizen is het voorlopig stabiel. Er waren afgelopen week 5.556 opnames, 196 meer dan de week ervoor. Het alarmniveau is zondag opgetrokken van drie naar vier. Niveau vier - hoog of stijgend aantal besmettingen - gold voor het laatst in mei.

Johnsons aankondiging moet ook gezien worden binnen de context van een hevige politieke strijd. Hij wordt in zijn Conservatieve partij geconfronteerd met een opstand van tientallen parlementsleden over de coronaregels.

De premier ligt ook elders onder vuur. Zondag zijn in de pers foto's opgedoken van Johnson die vorig jaar rond kerst een quiz presenteerde op zijn kabinet. Naast hem zijn een paar medewerkers te zien, terwijl toen in het Verenigd Koninkrijk de regel was dat mensen binnen enkel met hun eigen huishouden samen konden zijn.