Belg Pierre Delsaux gaat nieuwe Europese gezondheidsdienst leiden

De Belg Pierre Delsaux gaat de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) leiden, het nieuwe directoraat-generaal van de Europese Commissie dat tijdens de coronacrisis in het leven werd geroepen om grensoverschrijdende noodsituaties op het domein van de volksgezondheid aan te pakken.

HERA moet het Europese equivalent worden van BARDA, de Amerikaanse autoriteit voor onderzoek en ontwikkeling op biomedisch vlak. Het is de bedoeling dat de Europese dienst snel nieuwe bedreigingen op het vlak van gezondheid zal detecteren en in noodgevallen de productie en verdeling van medicijnen, vaccins en medische uitrusting als handschoenen en maskers centraal aanstuurt.

Delsaux komt niet onbeslagen op het ijs. Als adjunct-directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheid stond hij in de Europese frontlinie in de aanpak van de pandemie. De Belg, die rechten studeerde in Luik, was onder meer betrokken bij de oprichting van HERA Incubator, de voorloper van het nieuwe directoraat-generaal.

Toch geen overleg over omikron

Nu Europa weer het epicentrum van de pandemie is geworden, is het ook in de Europese topechelons weer alle hens aan dek. Europees president Charles Michel overwoog om een videoconferentie met de staatshoofden en regeringsleiders op te zetten om de violen gelijk te stemmen nu de nieuwe omikronvariant tot ongerustheid leidt. Uiteindelijk zag hij daar toch van af. Een volgende fysieke top is pas over twee weken gepland, in Brussel.