Boris Johnson sluit horrorweek af met electorale dreun

De week van Boris Johnson is tijdens de nacht van donderdag op vrijdag van dramatisch naar desastreus gegaan. Zijn Conservatieve partij verloor in een tussentijdse verkiezing in North Shropshire een parlementszitje dat ze 117 jaar onafgebroken in handen had. Helen Morgan van de Liberal Democrats haalde het met 5.925 stemmen voorsprong op de kandidaat van de tory's.