Britse oppositiepartij Labour heeft wind in de zeilen in peilingen

Als in het Verenigd Koninkrijk vandaag parlementsverkiezingen zouden plaatsvinden, komt de sociaaldemocratische partij Labour als winnaar uit de stembus. Dat blijkt uit een peiling van The Sunday Times. Premier Boris Johnson zou zijn zitje zelfs kwijtspelen.

De Britse premier, Boris Johnson, beleeft allesbehalve zorgeloze kerstdagen. Terwijl de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk recordhoogtes verkennen, rommelt het in zijn partij. Een deel van de Conservatieven is het niet eens met het coronabeleid van de tory-leider. Bovendien hangt een schandaalsfeer rond Downing Street 10 sinds bekend raakte dat tientallen medewerkers van Johnson vorig jaar in volle lockdown een kerstfeestje georganiseerd hadden in de ambtswoning van de premier.