Britse premier Johnson onder vuur in nieuw tuinfeestschandaal

Terwijl de Britten in het voorjaar van 2020 onder een strenge lockdown kreunden, hielden Johnson en 40 van zijn personeelsleden een feestje in zijn tuin om van het mooie weer te genieten. Dat blijkt uit een gelekte e-mail.

De Britse premier Boris Johnson heeft een nieuw schandaal aan zijn been. Er is een bewijs opgedoken dat hij op 20 mei 2022, in volle lockdown, aanwezig was op een illegaal feest in de tuin van zijn ambtswoning. Naast de premier en zijn vrouw Carrie zouden ook een veertigtal personeelsleden aanwezig zijn geweest.

Op het moment dat het feest plaatsvond, gold in het Verenigd Koninkrijk een strenge lockdown: niet-essentiële winkels, scholen en de horeca waren gesloten en het was verboden iemand van buiten je huishouden binnen te ontmoeten. Sinds een week was het wel mogelijk om één iemand van buiten je huishouden buiten te zien, als je twee meter afstand hield.

Dominic Cummings, de voormalige adviseur van Johnson, had vrijdag al in een blog op het feest gealludeerd, maar het was de zender ITV News die de beschuldigingen bevestigde. Ze kon de hand leggen op een mail van Johnsons privésecretaris Martin Reynolds, die verstuurd werd naar 100 medewerkers, onder wie de speechschrijvers en de adviseurs van de premier.

Mooi weer

'Na een ongelofelijk drukke periode dachten we dat het leuk zou zijn om het beste van het mooie weer te maken en een drankje op afstand te hebben in de tuin van Downing Street 10', schrijft Reynolds. 'Vervoeg ons om 18 uur en breng je eigen drank mee.'

Het nieuws leverde meteen een storm van kritiek op. Nabestaanden van Covid 19-slachtoffers zeiden in de Britse pers verstomd te zijn. Ook de oppositie reageerde ziedend. 'Nog maar eens is duidelijk dat er regels zijn voor Boris Johnson en andere regels voor de rest. Terwijl mensen alleen moesten sterven, gaf Johnson een groot tuinfeest', zei Ed Davey, de leider van de Liberal Democrats.

De premier onthoudt zich voorlopig van commentaar en wijst naar de lopende interne onderzoeken onder leiding van topambtenaar Sue Gray. Die werden opgestart nadat eerder al andere verhalen over illegale feestjes naar boven waren gekomen. In 2020 zouden zeker vijf zulke feestjes hebben plaatsgevonden, waaronder een kerstfeest en een quiz.