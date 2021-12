Bundesliga-ster Kimmich laat zich alsnog vaccineren

De stervoetballer was deze herfst tegen wil en dank uitgegroeid tot symbool van een natie die zich maar met grote tegenzin laat prikken.

Het hoge woord is er uit: Joshua Kimmich zal zich alsnog laten prikken. Dat liet de stervoetballer van Bayern München en het Duitse nationale elftal zondagavond in gesprek met de openbare zender ZDF weten.

Toen Kimmich eind oktober aangaf zich uit ongerustheid over de langetermijnimpact niet te willen laten vaccineren, was dat in Duitsland nog meer voorpaginanieuws dan pakweg de snel oplopende inflatie of de regeringsvorming.

De vaccinatiegraad kruipt recent temidden de vierde golf van het coronavirus op, maar volgens de jongsta data hinkt Duitsland met 69 procent van de totale bevolking geprikt nog steeds achter bij België (76%), Frankrijk (71%) en Spanje of Italië (74%).

De 26-jarige stervoetballer groeide tegen wil en dank uit tot symbool van een natie die talmde om zich te laten prikken, bij zowel voor- als tegenstanders van vaccinatie. Kimmich zegt de kritiek te snappen, maar vindt wel dat hier en daar grenzen werden overschreden. 'Ik heb het gevoel dat sommige zich via mij hebben willen profileren', luidt het.

De inkeer kwam er toen de voetballer na een quarantaine positief testte en ook effectief ziek werd. Niet zwaar ziek, maar een milde longaandoening houdt Kimmich wel tot na Nieuwjaar van het veld weg.

De opluchting over de inkeer was alvast bij de nieuwe minister van Volksgezondheid, de sociaaldemocratische epidemioloog Karl Lauterbach, bijna tastbaar. De minister zegt 'respect' te hebben voor de beslissing van Kimmich. 'Hij was nooit een vaccinweigeraar, hij heeft alleen lang getalmd. Zo zijn er helaas veel. De intensieve zorg ligt vol mensen die spijt hebben van hun getalm'.

Lauterbach weet zelf wat het is om voorwerp te zijn van controverse. De partijgenoot van kanselier Olaf Scholz pleitte van bij de start van de pandemie via een veelvoud van televisie-optredens voor een strenge aanpak. Dat leverde hem de bijnaam 'Orakel von Depri' op en de status van haatfiguur bij coronavirusontkenners en vaccinweigenaars.