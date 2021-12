Consument vanaf 2022 beter beschermd bij onlineaankopen

In 2022 worden nieuwe regels van kracht die consumenten beter moeten beschermen bij onlineaankopen of bij de garantie van digitale producten. Vier zaken die u hierover moet weten.

1 Wettelijke garantie gemakkelijker in te roepen

Consumenten hebben recht op twee jaar wettelijke garantie op hun privéaankopen bij een Europese handelaar. Als het product in de eerste zes maanden stuk gaat, moet de verkoper het herstellen, omruilen of terugbetalen.

Tenzij die kan bewijzen dat het product defect raakte door uw toedoen. Als het product na zes maanden kapotgaat, kan de verkoper u vragen om te bewijzen dat het om een productiefout gaat. Dat is een moeilijke procedure, waardoor de garantie vaak niet ingeroepen kan worden.

Daarom trekt de wetgever vanaf 1 januari 2022 de termijn op van zes maanden naar één jaar. De verkoper is het eerste jaar na aankoop dus automatisch verantwoordelijk voor mogelijke defecten en consumenten kunnen gemakkelijker een beroep doen op de wettelijke garantie.

2 Garantierecht voor producten uit de nieuwe economie

Een nieuwe richtlijn regelt ook het garantierecht voor digitale producten (zoals games en apps) en digitale diensten (zoals cloudopslag en streaming). Vandaag tasten consumenten daarover vaak in het duister. Pieter Callens, advocaat consumentenrecht bij Eubelius, geeft een voorbeeld: ‘Stel, je koopt een smartwatch met ingebouwde software die je kunt koppelen aan een specifieke app. Maar na aankoop slaag je er niet in het horloge te linken aan de app. Dat is een geval van niet-conformiteit. Je mag het product dan binnen het jaar terugsturen naar de verkoper, die het moet herstellen, omruilen of terugbetalen.’

Ook op het vlak van veiligheid gaat de consument erop vooruit. ‘Als je een abonnement neemt op een streamingdienst mag je ervan uitgaan dat dat internetplatform bijvoorbeeld geen schade berokkent aan de software van je tv-toestel. Het gaat eigenlijk om een gelijktrekking: de nieuwe technologie moet nu ook voldoen aan de bestaande regels over consumentenbescherming’, stelt Callens.

Als een product in de eerste twaalf maanden stuk gaat, moet de verkoper het sowieso herstellen, omruilen of terugbetalen.

Bij verkoop op afstand gold al een informatieverplichting voor de verkoper. Bij de aankoop van pakweg een app moet u nu vooraf ook verplichte informatie meekrijgen.

3 Meer transparantie op onlinemarktplaatsen

Webwinkels zoals Amazon en Bol.com bieden niet alleen eigen producten aan, maar laten ook andere verkopers toe op hun platform. Daardoor weten gebruikers niet altijd bij wie ze kopen. ‘Dat is nochtans belangrijke informatie voor de consument. Als je koopt bij een privépersoon kun je geen aanspraak maken op het garantie- en herroepingsrecht’, zegt Callens. Daarom moeten onlinemarktplaatsen vanaf 28 mei 2022 verplicht hun klanten informeren over de identiteit van de verkoper. Het moet duidelijk zijn of het gaat om de webwinkel zelf, een derde handelaar of een andere consument. Die informatie moet ook meteen zichtbaar zijn bij de aanbieding.

Onlinemarktplaatsen zullen hun gebruikers ook moeten inlichten over de rangschikking van de zoekresultaten. Zo kunnen consumenten beter begrijpen waarom ze bepaalde producten krijgen aangeboden. Sommige platformen werken trouwens met ‘gesponsorde producten’: verkopers betalen dan om bij bepaalde zoektermen beter uit de verf te komen. Marktplaatsen zullen verplicht worden te melden als het een gesponsord zoekresultaat is.

Onlinemarktplaatsen zullen moeten aangeven of de beoordelingen effectief afkomstig zijn van consumenten die de producten hebben gebruikt of gekocht. Bovendien zullen ze moeten uitleggen hoe ze dat controleren.

Ten slotte komen er ook regels over productrecensies. Door de hevige concurrentie op onlinemarktplaatsen kopen sommige verkopers neprecensies om beter voor de dag te komen. Aangezien recensies veel invloed hebben op het aankoopgedrag besloot de wetgever komaf te maken met deze vorm van misleiding. Onlineplatformen zullen moeten vermelden of ze onderzochten of de beoordelingen komen van consumenten die de producten hebben gebruikt of gekocht. Bovendien zullen ze moeten uitleggen hoe ze dat controleren.

4 Hogere boetes bij oneerlijke handelspraktijken

Er bestaat al langer Europese wetgeving die misleidende, agressieve en oneerlijke verkooppraktijken verbiedt. Maar de huidige nationale regels op het vlak van sancties verschillen nog sterk. Een nieuwe richtlijn verplicht de lidstaten om geldboetes op te leggen van ten minste 4 procent van de jaaromzet van de handelaar.

Volgens de nieuwe regelgeving zal de consument ook aanspraak kunnen maken op een vergoeding, een prijsvermindering of de beëindiging van de overeenkomst.

Callens voorspelt dat er in de praktijk bitter weinig zal veranderen. ‘Schade moet je nog altijd via de burgerrechtelijke weg afdwingen. Voor Europese webshops of platformen is dat mogelijk. De grote platformen hebben ook meldingssystemen voor frauduleuze verkoop. Maar schade terugvorderen van niet-Europese webshops blijft moeilijk.’